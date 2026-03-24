Senador Flores califica como una "barricada política" la decisión del Gobierno de no apoyar la candidatura de Bachelet a la ONU

El senador Iván Flores (DC) criticó la decisión del Gobierno de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretería General de la ONU.

El parlamentario manifestó que "lamento que el Gobierno no haya entendido que la candidatura de Michelle Bachelet no es una candidatura de ningún partido político, ni siquiera ella como militante de un partido de izquierda. Era la candidatura de Chile".

El legislador añadió que "era una candidatura de Estado donde había una mujer que tenía todos los pergaminos, toda la trayectoria y todas las posibilidades de dar una buena pelea por Chile. Bachelet vestía la camiseta de la Roja. Parece que se vuelve a ratificar el dicho que nadie es profeta en su tierra”.

Flores complementó que “mal por el Gobierno; jugaron a la barricada política, jugaron a la exclusión de una mujer que tiene una trayectoria internacional que es interesante para la gran mayoría de los países y bueno, perdemos esa posibilidad. Ahora veremos qué tanta fuerza logra Michelle Bachelet; capaz que otros países reconozcan el mérito que tiene como para conducir esa institución tan compleja en momentos tan complejos”.

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