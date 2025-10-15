Senador Coloma arremete contra Secretaria general de Republicanos tras dichos sobre Jaime Guzmán: "No lo conoció"

El integrante del comando de Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma, calificó como “abusivas” las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien afirmó que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast”.

En conversación con radio Pauta, el senador de la UDI reaccionó con molestia: “Fui muy amigo de Jaime Guzmán y le puedo decir con absoluta convicción que si estuviera vivo estaría en la UDI. No me parece justo ni adecuado suponer intenciones de alguien que fue asesinado por defender sus convicciones”.

Agregó que la frase representa una “relación completamente abusiva” y que Guzmán “nunca podría ser interpretado por alguien que no lo conoció ni comprendió su coherencia y su sabiduría”.

El parlamentario enfatizó que “la figura de Jaime Guzmán es inapropiable” y advirtió que este tipo de afirmaciones “solo profundizan la división en la derecha”. En ese sentido, llamó a centrar el debate en los problemas reales del país, como la seguridad, el empleo y la migración: “Chile necesita entenderse, no dividirse ni agredirse”.

Respecto a la reconciliación entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, Coloma lo calificó como “un gesto noble” que permite “superar una etapa difícil de la campaña”.

También se refirió a la columna “Parásitos” del asesor de Kast, Cristián Valenzuela, señalando que “fue un ataque injusto a todos los que han tenido roles en el Estado” y que ese tono “refleja una peligrosa superioridad moral similar a la del Frente Amplio”.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad: “No se trata de hegemonía, sino de quién es capaz de aunar las voluntades del 62% que dijo no al proceso constituyente y dar gobernabilidad a Chile”.

