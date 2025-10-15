Secretaria general de Republicanos: “Si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast"

Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos, acusó a Chile Vamos “de perder el foco frente al oficialismo” y aseguró que si Jaime Guzmán estuviera vivo sería del Partido Republicano y apoyaría a José Antonio Kast.

“Veo a Chile Vamos más preocupados de atacar a Republicanos que de hacer frente a la candidata de la continuidad de este mal gobierno”, afirmó Hurtado en conversación con CNN Chile, en referencia a Jeanette Jara, carta presidencial del oficialismo, a quien tildó de “un peligro para Chile”.

En medio de la polémica por la columna “Parásitos” del asesor de Kast, Cristián Valenzuela, criticada incluso dentro de la derecha, Hurtado defendió el tono utilizado y criticó lo que llamó una “clase política delicada de piel”.

“Más allá de si alguien se siente o es delicado de piel, lo que espera la ciudadanía es que digamos las cosas como son. La clase política está acostumbrada a que la traten con privilegios”, señaló.

Consultada por la figura de Evelyn Matthei, Ruth Hurtado no dudó en hacer una comparación con los ideales fundacionales del gremialismo: “Si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”, sentenció.

Hurtado explicó que su opinión se funda “porque (ambos) defendieron los mismos ideales, porque querían el bien común para Chile, y porque tenían bases programáticas muy parecidas”.

Aunque reconoció que Matthei “con un buen equipo podría ser una buena presidenta”, Hurtado criticó sus constantes “giros hacia el centro” y aseguró que su partido representa de forma más clara el ideario conservador original.

Además, la secretaria general de Republicanos respondió duramente al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien se mostró contrario a que desde Chile Vamos se sumen a un eventual gobierno de Kast.

“Evito escuchar sus comentarios porque siempre son mala leche, entonces no llaman a la unidad, no contribuyen en nada, Todavía sigue dolido por no haber pasado segunda vuelta y haber salido cuarto y que le ganara un candidato que estaba haciendo campaña desde fuera de Chile”, señaló Hurtado.

Y agregó que “yo entiendo el resentimiento de Sichel, pero creo que hoy día estamos por sobre los egos personales o los resentimientos propios, tal como lo vivimos en 2022 para ese glorioso resultado del rechazo".

