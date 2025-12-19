Secretaria nacional de la DC dice que la nueva cita entre Frei y Kast se embarca entre "esas tradiciones que Chile ha sabido cuidar"

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC) y exvocera de la candidatura de Jeannette Jara, Alejandra Krauss, respaldó la nueva reunión entre el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el presidente electo José Antonio Kast.

La exministra había sido crítica del primer encuentro cuando el republicano era candidato, sin embargo, respecto a esta nueva reunión, señaló que “en una democracia como la de nuestro país, con tradiciones que el mundo ha destacado, las diferencias políticas, incluso cuando estas son profundas, no anulan el deber de actuar con sentido de Estado”.

Y argumentó que “la reunión entre un expresidente de la República, y en este caso con el Presidente electo, no con el candidato en campaña, se embarca entre esas tradiciones que tanto valoramos y que Chile ha sabido cuidar, que es fundamentalmente el respeto a la voluntad soberana del pueblo, y contribuir a esta transición y entrega del poder en forma respetuosa y democrática”.

Además, comentó que no es el único encuentro que Kast sostendrá con un exmandatario, y recordó que también existen conversaciones para sostener una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet en el marco de su la postulación de la ex jefa de Estado a la Secretaría General de Naciones Unidas.

