Kast sostuvo un nuevo encuentro con Frei y confirmó reunión con Bachelet: "Le pediré consejos"

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este viernes con el exmandatario Eduardo Frei.

El encuentro ocurre en medio del proceso disciplinario que inició la Democracia Cristiana en contra de la exautoridad, por su reunión del 25 de noviembre pasado con el republicano.

Tras la cita, Frei señaló que “con mi señora, con mis hijas, los hemos recibido, hemos tenido una larga conversación. Ha sido muy amena, muy familiar y también mirando a Chile”.

“Yo estoy aquí para decir que como expresidente siempre he trabajado por Chile y voy a seguir haciéndolo. Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos, especialmente en el extranjero, en tantas misiones que he cumplido”, indicó.

Y recalcó que siempre está “dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile”.

Finalmente, el exmandatario felicitó “al Presidente, a su señora, a su familia, desearle el pleno éxito, que funcione y que le vaya bien”.

Por su parte, Kast agradeció a Frei y dijo que ha buscado “todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas que quizás en el pasado pudimos haber tenido diferencias”.

“Todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar es mirando desde Chile hacia el mundo. No tenemos por qué nosotros asumir conflictos que hay en otras latitudes, sino solo pensar en la calidad de vida de nuestros compatriotas”, agregó.

Además, confirmó que se reunirá con la expresidenta Michelle Bachelet. “Le pediré consejos, le diré cómo lo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial, por la estabilidad, por la seguridad”, mencionó el Presidente electo.

