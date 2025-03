"Se me ocurrió una idea": Revelan chats entre Cariola y Hassler que derivaron en allanamiento en arista del caso «Sierra Bella»

Este lunes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) incautó especies electrónicas, entre ellas un notebook y un teléfono celular, desde el domicilio en Providencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, horas después de que la parlamentaria diera a luz a su primer hijo.

La Fiscalía Regional de Coquimbo, a través de un comunicado informó que “en el marco de diligencias investigativas efectuadas durante la jornada de hoy y ante la solicitud de medios de prensa, informa que se ejecutaron y cumplieron resoluciones judiciales en la ciudad de Santiago, autorizadas por el Séptimo Juzgado de Garantía, con el objeto de recabar diversas evidencias para el esclarecimiento de hechos que pueden revestir carácter de delitos funcionarios, como presunto tráfico de influencias, en causa iniciada de oficio y que se deriva de otra causa penal conocida como «Sierra Bella»”.

Según consigna La Tercera, los detectives encontraron conversaciones en las que Cariola recomendaba a la exjefa comunal adquirir el polémico inmueble, inicialmente con la idea de habilitar una clínica comunal para la mujer.

Estas conversaciones datan de meses previos a que el municipio, liderado entonces por Irací Hassler, decidiera comprar el inmueble.

En el Informe Policial número 487 se leen diálogos que muestran las recomendaciones de la legisladora a la exalcaldesa el 24 de noviembre de 2022. Estas recomendaciones fueron clave en la decisión de adquirir el inmueble.

Karol CARIOLA: Se me ocurrió una idea

Irací HASSLER: A veeer

Karol CARIOLA: La creación de una clínica comunal para la mujer

Karol CARIOLA: Enfocada en la salud sexual y reproductiva, salud mental y dental

Karol CARIOLA: Puede ser una iniciativa pionera

Karol CARIOLA: Con enfoque de género

Karol CARIOLA: Pero popular

Karol CARIOLA: Puede llamarse de otra manera

Irací HASSLER: Yaaaa

Irací HASSLER: A ver

Karol CARIOLA: Pero con enfoque sanitario integral y de género.

Irací HASSLER: Suena bien

Karol CARIOLA: Puede ser un piloto

Karol CARIOLA: Para las mujeres pobres

Irací HASSLER: Quizás puede ser una parte

Irací HASSLER: Pq igual pensábamos incluir a los onvres

Irací HASSLER: Mira estoy viendo la compra de dos inmuebles

Irací HASSLER: Uno en Carmen, que probablemente seria nuestro segundo Cosam. No tiene todas las características para ser Cesfam. Pero igual caben mas cosas

Irací HASSLER: Y otra q es enorme en sierra bella y q era una clínica privada

Irací HASSLER: Y q según mis equipos podría ser mas top q la de las condes

Karol CARIOLA: (Y otra q es enorme en sierra bella y q era una clínica privada) Esta

Karol CARIOLA: Podemos armar un equipo para diseñarla

Karol CARIOLA: Me parece que la focalización es importante

Karol CARIOLA: Las mujeres te aman

Karol CARIOLA: Y tenemos que potenciar eso

Karol CARIOLA: Pero desde la política pública dirigida a mujeres pobres

Irací HASSLER: Pienso q tienes toda la razón en focalizarlo

Irací HASSLER: Ahora se me ocurre q puede ser para mujeres, o bien que puede ser para personas mayores

Irací HASSLER: Q tb es un público muy relevante

Irací HASSLER: Yapo, hagamos una primera reu

Irací HASSLER: Para que tiremos líneas

Irací HASSLER: Eso está al lado además de nuestro edificio de cuidadora

Irací HASSLER: Cuidados

Karol CARIOLA: De acuerdo

Karol CARIOLA: Puede ser una mezcla

Karol CARIOLA: Mujeres con prioridad en adultos mayores

Irací HASSLER: Si tb

Karol CARIOLA: Pensémoslo bien

Karol CARIOLA: Pero yo ando obsesionada

Karol CARIOLA: En inventar ideas

Irací HASSLER: Me encantaaaaa

Irací HASSLER: Y creo q por ahí va la idea

Irací HASSLER: Pq calza mucho con la inversión q vamos a hacer pa comprar espacios

El informe policial también revela que los contactos entre la diputada Karol Cariola y la entonces alcaldesa Irací Hassler sobre la clínica se mantuvieron en el tiempo. Un intercambio destacado ocurrió en abril de 2023, el mismo día en que la Contraloría emitió su informe sobre la compra del inmueble.

Irací HASSLER: Karol

Irací HASSLER: Me dicen q sale ahora lo de sierra bella

Irací HASSLER: Pronunciamiento contraloría

Irací HASSLER: Parece q viene mal

Karol CARIOLA: Me lo acaba de mandar el juan

Karol CARIOLA: Esta bastante malo

Irací HASSLER: Si

Irací HASSLER: Podría haber sido aun peor

Irací HASSLER: Pero es malo

Karol CARIOLA: Yo estoy en un almuerzo

Karol CARIOLA: Si quieres nos reunimos en algún momento

Irací HASSLER: Si

Irací HASSLER: Estoy en reu con el equipo. Quiero q termine y juntarnos los del estratégico

Irací HASSLER: Creo q tiene q salir comunicado urgente de la muni si

Irací HASSLER: A q hora puedes?

Irací HASSLER: Yo suspenderé todo lo q puedo

Irací HASSLER: Tengo algo insuspendible a las 18.30

Karol CARIOLA: Está buena la declaración

Karol CARIOLA: ya la mandaron

Karol CARIOLA: ?

Irací HASSLER: Si

Irací HASSLER: Cambiamos solo el orden del titulo

Karol CARIOLA: mándamela

Karol CARIOLA: definitiva

Irací HASSLER: Oka

Karol CARIOLA: es fundamental destacar

Karol CARIOLA: que no se uso ni un solo peso

Irací HASSLER: Sii

Karol CARIOLA: para comenzar a difundir

Karol CARIOLA: y levantar voces

Karol CARIOLA: que permitan

Karol CARIOLA: la defensa

Karol CARIOLA: política

Irací HASSLER: Si

Irací HASSLER: Te mando al tiro

Karol CARIOLA: porfa

Karol CARIOLA: yo estoy en la cp

LOS DESCARGOS DE CARIOLA

A través de un comunicado dado a conocer esta tarde, la diputada se refirió al allanamientoy la incautación de su teléfono celular.

"Habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares", parte el texto.

"Por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial", agregó.

"Como autoridad de la República he actuado en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial", finaliza la declaración de Karol Cariola.

