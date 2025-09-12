"Se hace justicia": Oposición valora que el Tricel excluyera del padrón electoral a Daniel Jadue y que no pueda ser candidato a diputado

La resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que excluyó a Daniel Jadue del padrón electoral e impidió su candidatura a diputado por el Distrito 9, generó un amplio respaldo entre los partidos de oposición.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó la decisión como una señal de fortaleza institucional: “Es una buena noticia la resolución del Tricel, en el sentido de que demuestra que en Chile no hay nadie por sobre la ley, y que la constitución se tiene que hacer respetar”.

Además, enfatizó el fundamento constitucional del fallo: “Lo de Daniel Jadue violaba flagrantemente el artículo 16 de la Constitución, y el Tricel lo que está haciendo ahora es justicia”.

Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, expresó pleno acuerdo con el fallo: “En Renovación Nacional compartimos completamente la decisión del Tricel en cuanto a no permitir la postulación de Daniel Jadue como candidato a diputado en el distrito 9”.

Además, subrayó el principio de igualdad ante la ley: “La ley es clara y es pareja para todos. Aquellas personas que están acusadas por la Fiscalía de haber cometido delitos que merezcan pena efectiva, simplemente no pueden votar y tampoco ser candidatos. Se restablece el imperio de la ley”.

Desde el Partido Social Cristiano, el diputado Roberto Arroyo valoró el fallo como un acto de sensatez: “Finalmente ganó no sólo la justicia, sino que también la cordura en un país donde todos pueden hacer lo que quieren”.

También planteó la necesidad de revisar los estándares de elegibilidad: “Un fallo contra el señor Jadue como candidato a diputado habla de que realmente debemos tener normas no tan flexibles como para que personas que están siendo investigadas por situaciones graves en contra del Estado terminen en una papeleta electoral”.

Finalmente, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, interpretó la candidatura de Jadue como una expresión ideológica: “Insistir en la candidatura de Jadue describe en cuerpo y alma al Partido Comunista. Un partido que se siente por sobre la ley”.

Y añadió: “No solo era contrario a la Constitución, sino que atentaba en contra del sentido común de todos los chilenos. Bien por la sentencia del Tricel”.

