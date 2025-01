Los chats que complican a la diputada Catalina Pérez en el «Caso Democracia Viva»

Nuevos chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja Daniel Andrade, se dieron a conocer en las últimas horas. Las conversaciones son parte del informe con el que la Fiscalía solicita el desafuero de la parlamentaria, con el fin de avanzar en su formalización por fraude al Fisco, en el marco del «Caso Democracia Viva».

Según informó T13, el ente persecutor descubrió una serie de conversaciones que ponen a la parlamentaria en el centro de la investigación y podrían dar cuenta que ella sabía de los convenios firmados entre Andrade y el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, que permitieron el traspaso de 426 millones de pesos.

Los mensajes que se enviaron la diputada y Andrade entre 2022 y 2023 son cruciales para la investigación penal, ya que podrían esclarecer el nivel de conocimiento que tenía Pérez sobre las ilegalidades cometidas. Según ambos, no conocían los ilícitos.

Los chats se dieron a conocer dos días después que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera presentar una querella contra la parlamentaria y que se anunciara la participación del organismo en la audiencia de desafuero solicitada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, prevista para el próximo mes de febrero.

Parte de los chats entre la legisladora y Andrade se refieren a la búsqueda de trabajo del fundador de Democracia Viva en el sector público.

Catalina Pérez: Oye pero acepta todoooo.

Daniel Andrade: Tú crees que es mejor el MOP? Siento que el MOP me da más tiempo.

Catalina Pérez: Pero si creo que podrías hacer una asesoría y estar en el MOP, o no?

Daniel Andrade: Del MOP me dijeron que podía hacer asesorías por fuera, así que lo de la PAC seguiría vigente. En el Gore y en el MOP podría seguir con la media jornada en la PAC. Que es básicamente asesoría de relacionador público. Voy a hablar con la Dani igual?

Catalina Pérez: ¿Qué Dani?

Daniel Andrade: (Daniela) Dresner po

Catalina Pérez: Te cacho.

Daniel Andrade: Me llamó Carlos. Parece que pueden salir las lucas.

Alguno de los chats dados a conocer se enmarcan en el momento en que Andrade y Contreras avanzaban para cerrar el convenio. En ese entonces, la pareja de Catalina Pérez buscaba asegurar un empleo en el Gobierno mientras gestionaba negocios con Democracia Viva en diversos servicios públicos.

Daniel Andrade: Me piden en el MOP contrato de trabajo de la fundación y de la Cámara de Diputados.

Catalina Pérez: No tenemos eso y no podemos producirlo.

Daniel Andrade: La wea malaaa (sic).

Catalina Pérez: Se pueden meter en la página y saber que no fuiste funcionario.

Daniel Andrade: Sipo, si yo dije que era asesoría externa.

Catalina Pérez: Podríamos hacer un acuerdo mula, pero no sería de la Cámara.

Daniel Andrade: Lo he dicho desde el principio.

Catalina Pérez: Mándalos a la chucha wn (sic) ¿se puede?

Daniel Andrade: Ando ansioso igual. Con mucha cosa de Democracia Viva sobre todo.

Catalina Pérez: Ay pero exquisito, eso es porque andas muy productivo haciendo muchas cosas.

Daniel Andrade: ¿Puedes escribirle a Carolina Toha? Me confirmó el otro día, pero hoy no me ha respondido nada.

Catalina Pérez: ¿Me mandas su número?

Daniel Andrade: Graciaaaas. Espero que se conecte. Me da mucha cosa. Si no está conectada Carolina para llamarla.

Catalina Pérez: No está conectada. La están esperando.

La Policía de Investigaciones (PDI) indicó que muchas de las conversaciones fueron eliminadas, especialmente aquellas relacionadas con el manejo de la polémica sobre el caso.

