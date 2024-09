Ricardo Yáñez tras presentar su renuncia como general director de Carabineros: "Lo hice por una convicción personal"

Luego de que el Gobierno aceptara su renuncia a la dirección general de Carabineros, Ricardo Yáñez enfrentó a los medios de comunicación en La Moneda, agradeciendo, en primer término, la confianza que depositó el Gobierno y el Presidente Boric.

“Yo con el Presidente de la República he tenido desde el primer día una relación que ha sido de suma franqueza, con una comunicación permanente. Él fue el que me ratificó en mi cargo y quien me permitió desarrollar durante estos cuatro años el proceso de modernización”, dijo.

Destacó “el apoyo que me ha brindado durante esta gestión y la buena disposición hacia mi persona, no solamente respetándome como general director, sino también por la institucionalidad que represento”.

“Decidí dar un paso al costado por un tema de convicción personal, de que frente a la inminente audiencia de formalización que se va a desarrollar el día 1 de octubre, jamás habría pensado ir como general director, en mi condición de general director”, explicó.

“Yo por una convicción personal no voy a presentarme a una audiencia de formalización como general director de servicio activo por respeto a mi uniforme”, agregó.

“Creo que el respeto hacia la institución, hacia mis carabineros, hacia el uniforme que porto, me obligan a tomar esta decisión, que por cierto duele, pero por cierto que también es un deber cumplirla por cuanto este uniforme se debe honrar y dignificar, y es mi obligación cuidarlo”, sostuvo.

“La institución debe continuar. Creo que tenemos un alto mando donde existen las personas que pueden dar continuidad a un proceso que creemos que es exitoso. Creemos que le país más que nunca necesita estabilidad de continuidad”, resaltó.

“Por sobre mí está Carabineros, y obviamente yo me siento plenamente desarrollado, plenamente feliz de estos casi cuatro años habiendo dirigido a la institución y durante casi 39 años haber servido a ella”, reforzó el exuniformado.

Al finalizar, Yáñez manifestó que “lo que venga más adelante en materia de seguridad es una tremenda responsabilidad que le corresponde al nuevo general director, a quien por cierto el país y la institución lo va a apoyar como corresponde”.

