Hombre muere tras ser apuñalado en una toma en Cerrillos: Es el tercer homicidio del día en la región Metropolitana

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga un nuevo homicidio, el tercero del día en la región Metropolitana, esta vez en la comuna de Cerrillos, donde un hombre murió apuñalado.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el crimen ocurrió al interior de la toma Nuevo Amanecer, ubicada en la intersección de América Indígena con Lo Errázuriz.

Por razones que se investigan, un sujeto apuñaló a un hombre de nacionalidad dominicana en el tórax y en el cuello, causándole la muerte el mismo lugar.

El crimen fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que dejó la indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, indicó que al autor de este crimen “se le está dando intensa búsqueda en el sector y también en comunas aledañas”.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA