Marco Enríquez-Ominami calificó como un "sinsentido" lo que ha hecho el Gobierno en materia económica

El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, cuestionó el rumbo económico del actual gobierno y lo comparó con la administración de Sebastián Piñera.

En conversación con Pauta, el abanderado independiente manifestó que “es un sinsentido lo que ha hecho este Gobierno en materia económica, es más o menos lo mismo que hacía Piñera. Renunciaron al debate tributario, seriamente, no presentaron lo que habían prometido”.

En ese sentido, recordó que el programa de Gabriel Boric planteaba una reforma tributaria equivalente a ocho puntos del PIB. “Se nos presenta un éxito tributario cuando en realidad es una renuncia a lo que se prometió y a lo necesario”, indicó.

En cuanto al escenario presidencial, el exdiputado apuntó contra la candidata oficialista, Jeannette Jara y la calificó como “una pésima ministra”. Además, dijo que “no la nombraría ministra por inepta”.

Por otro lado, MEO argumentó que Chile requiere un plan de inversión robusto. “La única manera de volver a crecer seriamente es con una inversión pública potente. Exactamente lo contrario a lo que proponen Kast, Jara y Kaiser”, precisó.

“Por cada dólar público en obras, el privado suma 1,2; en energías renovables yo le pongo 1,5. Esa es la fórmula para que Chile vuelva a crecer al 4%”, afirmó.

