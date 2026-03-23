Quiroz descarta dar marcha atrás en medidas económicas ante manifestaciones o presiones: "Yo no voy a retroceder"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al alza de los combustibles anunciada por el Gobierno y aseguró que no echará pie en las medidas adoptadas ante eventuales presiones políticas o sociales.

“No estoy aquí para ganar después una candidatura. Estoy para cuidar la senda pública”, aseguró en entrevista con CNN Chile.

El jefe de la billetera fiscal agregó que “hubiese querido tener una situación fiscal distinta a la que heredé”, y enfatizó que su misión es “cuidar los recursos” y construir las condiciones para que el país vuelva a crecer económicamente, pese a las dificultades actuales, como el conflicto en Medio Oriente que ha provocado el alza del petróleo a nivel internacional.

En cuanto a la coyuntura nacional, subrayó que las medidas que se están aplicando tienen como objetivo mantener los beneficios sociales, como el Bono Marzo, que ya se está entregando, y el Bono Invierno.

“No podemos seguir jugando con las finanzas y no podemos embarcarnos en este tipo de subsidios macroeconómicos como hemos tenido antes”, enfatizó.

Consultado si retrocedería en las medidas en caso de una eventual baja en las encuestas, manifestaciones o presiones, respondió: “Lo he dicho antes: espero que el país nos comprenda, que entienda la situación que heredamos. Es una situación históricamente frágil”.

Y agregó: “Quiero decir algo que he dicho en otras oportunidades: yo no estoy para ser popular, no estoy aquí para ganar después una candidatura. Estoy para cuidar la senda pública, para cuidar la plata de todos los chilenos, y en este tema voy a seguir defendiendo lo que son los recursos de todos los chilenos”.

Finalmente, el ministro de Hacienda concluyó diciendo que "yo no voy a retroceder en esta convicción”.

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