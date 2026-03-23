Ministro Quiroz anuncia alzas en los combustibles a partir de este jueves: Bencinas subirán $370 y el diésel $580

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció un aumento histórico del precio de las bencinas en Chile a partir de este jueves.

Los precios internos subirán $370 por litro (32%) en el caso de la gasolina de 93 octanos y de $580 por litro para el diésel (62%).

Mientras el precio de la gasolina de 93 octanos promedia los $1.170 por litro en la región Metropolitana, el diésel llega a los $ 932 por litro.

La autoridad informó que se activó un plan de medidas paliativas que incluyen menores precios para la parafina y beneficios para diferentes sectores del transporte público.

En entrevista con CNN Chile, dio a conocer que “enfrentado a esta crisis histórica, con una estrechez económica también muy aguda, heredada de las administraciones anteriores, tenemos que tomar decisiones duras, difíciles, probablemente también históricas. Y la decisión consiste principalmente en que dictaremos un decreto que va a llevar los precios locales de la gasolina y del diésel a niveles coherentes con los precios internacionales”.

“Me habría encantado heredar otra situación (fiscal), pero mi rol como ministro de Hacienda es velar por la Hacienda Pública, es velar por las finanzas públicas y por el dinero de todos los chilenos… no es ser popular, ni es permitir que esta cosa siga como si aquí no hubiese pasado nada", añadió.

El secretario de Estado detalló lo oneroso que es fiscalmente subsidiar con recursos públicos el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), el cual ha suavizado el traspaso de las alzas internacionales del petróleo en los precios de venta de la gasolina automotriz y del petróleo diésel. Calculó en US$140 millones el costo fiscal semanal del Mepco.

Agregó que luego de la fuerte alza de este jueves, el Mepco seguirá operando con normalidad y afirmó que si el precio internacional del petróleo baja, el mecanismo permitirá traspasar esa rebaja a los valores internos con la misma rapidez.

Además, el Gobierno anunció un paquete de medidas que apuntan a amortiguar el alza de los combustibles en diferentes sectores. La medida principal apunta a congelar las tarifas del transporte público del Sistema Red (exTransantiago) hasta el 31 de diciembre de 2026.

Al respecto, Quiroz manfiestó que “estamos en este minuto dando una seguridad, que es que el precio del Transantiago no se va a tocar en todo el año. Y no hay letra chica”.

“El financiamiento adicional que se vaya a requerir para mantener este precio constante se va a reflejar por la fórmula espejo en regiones, para que cada gobernador vea cómo logra también mitigar en su propia región el impacto en la locomoción colectiva. Esas dos medidas son de tipo administrativo y no requieren ley”, complementó.

El jefe de las finanzas públicas anunció también que el precio de la parafina (actualmente en $1350 por litro en la región Metropolitana) volverá a niveles de febrero este año (levemente sobre los $1.000 el litro) y se mantendrá en este precio durante todo el otoño e invierno. “Por lo tanto, (será) hasta fines de septiembre”, sostuvo.

Para esta medida, el gobierno enviará un proyecto de ley de discusión inmediata al Congreso, el que busca reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (Fepp) desde US$ 5 millones actuales a US$ 60 millones.

La autoridad anticipó que se entregará una subvención de $100 mil mensuales para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses, lo cual necesita también un proyecto de ley a tramitarse en el Congreso. “El taxista, el taxicolectivo, tiene que competir con el Transantiago (…) Entonces tengo que dar un apoyo para que esa competencia siga siendo leal”, explicó.

Bajo ese contexto, el ministro anunció que el Banco Estado abrirá nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para acceder a la renovación de flota promoviendo la electromovilidad. “… cambiar el vehículo hacia electromovilidad para empezar a depender menos de este fósil… la situación geopolítica expone a muchos riesgos y es un financiamiento preferencial que va a otorgarse a seis años plazo. Primera cuota (será) después de seis meses”, dijo.

Asimismo afirmó que afirmó que se trabajará junto a los gremios de transportistas en la aplicación de medidas de seguridad para el transporte de carga en ruta y sitios de descanso. “Un esfuerzo que le hemos planteado (…) es devolver la seguridad y la dignidad en la ruta. Seguridad es tratar de contener todo el tema de los robos… y la dignidad son los espacios de descanso que los transportistas han venido pidiendo hace muchos años y no han sido escuchados”.

Finalmente, Quiroz anunció la suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas, y se les aplicará el régimen que tienen los transportistas. Esto, según el gobierno, requiere de un proyecto de ley a tramitarse en el Congreso.

“Esto es un esfuerzo país y tenemos que solicitarle un esfuerzo a todos. Recordemos que el impuesto específico a los combustibles no afecta al transporte no carretera, sino que al transporte interno que ocurre en las faenas mineras. A ese le vamos a subir transitoriamente y los vamos a llevar transitoriamente al régimen general de transporte carretera”, dijo Quiroz.

AJUSTE DEL MEPCO

I. MEDIDAS CENTRALES

El Gobierno informó que "el precio de la bencina subió como nunca antes producto de la guerra en Medio Oriente. El estado de las finanzas públicas impide hacer frente al enorme impacto de los precios internacionales del petróleo. El nivel de estrechez fiscal impide sostener el subsidio sin comprometer los recursos de todos los chilenos".

El Ministerio de Hacienda hará uso de la facultad que otorga el MEPCO para un rápido ajuste a los precios internacionales .

. A contar del jueves 26 de marzo, los precios internos incorporarán la evolución observada en los precios internacionales. Los aumentos proyectados (luego de la tramitación del decreto respectivo y los cálculos de la CNE) son: $370 por litro en gasolina de 93 y de $580 por litro en diésel .

. El funcionamiento del MEPCO sigue operando con normalidad. El mecanismo seguirá activo y, si el precio internacional del petróleo baja, permitirá traspasar esa rebaja a los precios internos con la misma rapidez.

II. PLAN CHILE SALE ADELANTE — MEDIDAS DE PROTECCIÓN

"Este es un plan hecho para superar estos tiempos complejos de guerra y arcas vacías y apoyar a los que más necesitan. No pararemos de trabajar hasta superar esta crisis y entregarle al país el futuro que se merece", indicaron desde el Ejecutivo.

Transporte público Santiago: congelamiento de tarifas del transporte público del Sistema Red (ex Transantiago) hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin letra chica. Transporte público regiones: Dispondremos de los recursos para que en regiones se contenga el alza del transporte público. Parafina: Se bajará el precio a niveles de Febrero 2026 y se mantendrá congelado durante el otoño y el invierno.. Se enviará un proyecto de ley de discusión inmediata al Congreso para reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde US$ 5 millones actuales a US$ 60 millones. (Tramitación en el Congreso). Subvención de $100 mil mensuales para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses. (Tramitación en el Congreso). El Banco Estado abrirá nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para acceder a la renovación de flota promoviendo la electromovilidad. Trabajaremos junto a los gremios de transportistas para aplicar medidas de seguridad para el transporte de carga en ruta y sitios de descanso. Suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas, y se les aplicará el régimen que tienen los transportistas. (Tramitación en el Congreso). El Plan de Reconstrucción Nacional no se detiene. Estamos tomando medidas que permitan hacer frente a esta complejidad sin afectar beneficios sociales.

III. CONTEXTO

El ataque de Estados Unidos a Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz — por donde transita un quinto del crudo mundial— disparó el precio del petróleo en más de 50%, llevándolo desde US$ 70 hasta US$ 110 el barril (base Brent) en tres semanas. Lo anterior se tradujo en un incremento con una velocidad no vista en 40 años.

(base Brent) en tres semanas. Lo anterior se tradujo en un incremento con una velocidad no vista en 40 años. La Agencia Internacional de Energía (AIE) calificó el conflicto como "la mayor amenaza para la energía global en la historia" . La AIE estima que podría tomar seis meses o más restablecer la normalidad.

. La AIE estima que podría tomar seis meses o más restablecer la normalidad. En el mercado de Estados Unidos, los precios han subido: gasolinas +42% y diésel +55%, ambos desde el 27 de febrero a la fecha .

. Chile importa el 100% de las gasolinas y diésel que consume. La presión alcista desde el exterior equivale a $370 por litro en gasolinas y $580 por litro en diésel.

IV. El MEPCO Y SU COSTO FISCAL

El Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) fue diseñado para retardar —no eliminar— la transmisión de alzas internacionales a los precios locales , en condiciones fiscales normales.

, en condiciones fiscales normales. Al 25 de marzo, el MEPCO había gastado US$ 220 millones : US$ 100 millones en menor recaudación por impuesto específico y US$ 120 millones en subsidio directo al diésel.

: US$ 100 millones en menor recaudación por impuesto específico y US$ 120 millones en subsidio directo al diésel. El costo para la semana del 19 al 25 de marzo fue de US$ 140 millones . De continuar el congelamiento, el costo proyectado sube a US$ 160 millones por semana .

. De continuar el congelamiento, . Absorber la totalidad del alza mediante amortiguación podría costar hasta US$ 4.000 millones .

. El Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) fue recibido por el actual Gobierno con sólo US$ 5 millones disponibles.

PURANOTICIA