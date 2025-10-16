"Que se vayan todos" y "una señal importante": Candidatos presidenciales compartieron sus opiniones por la salida de Pardow

Algunos de los candidatos presidenciales abordaron la salida desde el Ministerio de Energía de Diego Pardow, luego que se conociera la existencia de un error de cálculo que generó cobros en exceso en las cuentas de luz.

A través de redes sociales, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast mencionó: "Durante el transcurso de este Gobierno las cuentas de la luz han subido más de un 60%. ¿Les importó? No les ha importado nada, y reflejo de esa ineficiencia, de esa inoperancia, es la salida del ministro Pardow".

"El ministro Pardow se va, y eso es reconocer parte de la negligencia, porque no es un error, es una negligencia, responsable y culpable de este mal gobierno", agregó.

"Hoy día nombran un biministro, y yo espero que el biministro no deje de trabajar hasta encontrar todos los responsables que durante este gobierno permitieron esta alza de la luz en más de un 60% que no solamente afecta a la cuenta de la luz, sino que a la inflación; inflación que afecta, primero, a los más pobres".

Kast dijo esperar que "hoy día empiece la tarea necesaria para que se vayan todos los que tuvieron responsabilidad en este error, en esta negligencia, en esta ineptitud del actual gobierno".

En tanto, la carta de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, indicó: “La renuncia del ministro Pardow era inevitable, igual hay que ver si hay otras personas que son responsables y que tienen que asumir su responsabilidad por este error”.

“En todo caso, ahora lo más importante es que el Presidente de la República tiene que explicarles a los chilenos cómo se les va a compensar por los miles de millones de pesos que se han pagado en exceso”, complementó.

Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), planteó que “este error de cálculo no solamente impactó en las cuentas de la energía, sino que impactó en el cálculo de inflación”.

“Si este Gobierno se hubiese dedicado más a colocar a gente capacitada en los cargos donde tenían que estar, y menos a gente que tiene por el carnet de partido, nuestro país no tendría que sufrir estas consecuencias”, criticó.

La abanderada oficialista, Jeannette Jara, señaló que “la salida del ministro Pardow es una señal importante que reconoce la magnitud del problema”.

“Lo urgente ahora es compensar a las familias afectadas y dar una solución definitiva a un tema que ha golpeado el bolsillo de los hogares chilenos. En mi propuesta de gobierno incluyo una medida técnicamente viable que reduciría en 20% las cuentas de la luz, y espero poder conversarla con los demás candidatos. Es momento de defender a las personas y sus bolsillos”, agregó.

Eduardo Artés (Unión Patriótica) escribió: "Se fue el ministro de energía y ahora que, nos devolverán lo robado en de un peso mensual y con disculpas?. Basta, nos toca a nosotros, de una y de inmediato: ¡Que la próxima cuenta a pagar en luz sea costo CERO!".

