Proponen ampliar periodo investigado tras nuevas cifras de producción artificial en Codelco

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) afirmó que los nuevos antecedentes reconocidos por Codelco sobre producción artificial en 2024 y 2025 justifican revisar también lo ocurrido en años anteriores, al menos desde 2021.

El parlamentario, querellante en la causa, afirmó que el caso revela fallas graves de control interno y cuestionó los incentivos asociados a metas de producción que terminaron impactando en bonos para ejecutivos y trabajadores.

Tras las cifras entregadas durante la junta extraordinaria de accionistas de Codelco, Mulet comentó que “se ha llegado a una verdad importante. Son US$140 millones, más el prestigio, que vale mucho más que eso, de la principal empresa del Estado. Es importante llegar a este reconocimiento formal que hace la empresa”.

“Aquí hay situaciones, a mi juicio, de carácter delictivo, gravísimas, que se tienen que seguir investigando en sede penal. He presentado una querella. Ya llevamos un tiempo y un conjunto de diligencias que se han presentado porque tenemos que llegar al fondo de la verdad”, agregó.

El parlamentario regionalista apuntó además a las responsabilidades de control dentro de la estatal y vinculó las cifras de producción artificialmente elevadas con los incentivos asociados al cumplimiento de metas.

“Aquí se hicieron mal las tareas. El gobierno corporativo debió haber vigilado la administración y la ejecución de la empresa. Y la verdad es que pareciera que se pusieron de acuerdo para una situación anormal. Al gobierno corporativo le interesaba aparecer subiendo la producción y, seguramente, a muchos supervisores y ejecutivos eso no les venía mal porque había bonos de por medio”, sostuvo.

Por lo mismo, Mulet valoró que la propia empresa haya reconocido las irregularidades, pero advirtió que “hay que seguir investigando en sede penal, tal como querellantes que lo estamos haciendo”.

En esa línea, pidió ampliar el periodo investigado, fundamentando que “espero que se averigüe qué pasó los años anteriores, porque esto es solo por las adulteraciones de los años 2024 y 2025. Pero, ¿qué pasó el año 2023, 2022 y 2021? Esto hay que investigarlo a fondo”.

Finalmente, el diputado reiteró su defensa de la propiedad estatal de Codelco, pero sostuvo que la compañía requiere cambios profundos en su administración y sistemas de control.

“Codelco es una empresa que está enferma, que tenemos que recuperar para que siga estando en manos del Estado y no se privatice. Pero tiene que hacer las cosas bien y terminar con las capturas que hay dentro de la compañía, con las sinvergüenzuras que hay dentro de la compañía, con los contratos de favor que muchas veces hace la compañía. Es necesario, obviamente, hacer grandes correcciones”, concluyó.

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