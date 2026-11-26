El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, se refirió al denominado caso Firmas y comentó sobre la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el diputado afirmó que lo ocurrido respecto al retiro que hizo el senador PS Juan Luis Castro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes (PPD) y de Fidel Espinoza (PS) "es una situación lamentable, que obviamente tensiona las relaciones entre los partidos de oposición. Es una pésima señal que se envía al país, es un daño a la política y a la fe pública".

Asimismo, recalcó que se trata de "una situación más complicada aún entre nuestros compañeros aliados de la oposición, el PS y el PPD, con quienes la Democracia Cristiana tiene muy buenas relaciones, pero obviamente tensiona y es algo que no debería haber ocurrido".

Respecto a la acusación constitucional contra Rabat y a las licencias médicas de Pamela Jiles y Zandra Parisi, el timonel de la DC aseguró que "el PDG se tiene que definir. O está al lado de las víctimas, de esos niños y niñas que fueron violados y violadas, de sus familiares, o se va a abstener o va a rechazar esta AC por un cálculo pequeño y matemático. Yo confío en el criterio, no solamente de los diputados del PDG sino que de la mayoría de los diputados y diputadas".

Añadió que "no se puede ganar esa AC si el PDG no aporta con 14 votos hacia arriba. Pamela Jiles el 2024, en la AC contra Carolina Tohá, estando con licencia, llegó a votar igual a favor porque estimaba que era admisible. Creo que acá se debe mostrar el liderazgo y la conducción de alguien que pretende ser Presidente de Chile como es Franco Parisi".

"También uno espera que los diputados oficialistas que ya habían expresado que estaban de acuerdo con una AC no cedan ante las presiones del Gobierno", subrayó.

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