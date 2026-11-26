Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en la ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Conchalí, región Metropolitana.

Un motociclista falleció tras colisionar por alcance con la parte posterior de un bus RED, en el kilómetro 7 de la carretera, en la pista en dirección norte.

Según los primeros antecedentes, la vícima conducía por la primera pista de circulación cuando, por motivos que se investigan, chocó contra la máquina.

Producto del impacto, el conductor salió eyectado hasta la tercera pista, falleciendo en el lugar.

Posteriormente, llegó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para realizar las primeras diligencias.

La persona que perdió la vida se trata de un hombre adulto, ecuatoriano, sin antecedentes policiales y con situación migratoria regular.

La emergencia provocó un corte total de la ruta 5 en el sector donde ocurrió el siniestro, próximo a salida Zapadores.

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