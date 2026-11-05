Codelco eleva a más de 42 mil toneladas la producción "falseada" de cobre entre 2024-2025

Codelco realizó este jueves la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada a solicitud del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en su calidad de representantes del Presidente de la República como accionista de la Corporación.

La sesión tuvo como propósito conocer y analizar los antecedentes relacionados con las cifras de producción falsamente reportadas en los años 2024 y 2025, el estado de avance de las investigaciones de las auditorías actualmente en curso y las medidas adoptadas y por implementar. Asimismo, en la sesión se abordaron los avances del plan de recuperación de la compañía.

Se constató la existencia de más de 42 mil toneladas de cobre registradas de manera artificial, maniobra que representaría un impacto financiero cercano a los 140 millones de dólares.

“Aunque estos hechos ocurrieron en años anteriores, desde que asumimos hemos enfrentado su esclarecimiento con determinación y transparencia. Estamos ordenando la casa, investigando en profundidad y fortaleciendo nuestros controles para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir. Nuestro compromiso es claro: producir de manera segura y rentable, resguardar el patrimonio de Codelco y recuperar la confianza en la compañía”, afirmó Bernardo Fontaine, presidente del directorio.

También explicó que las investigaciones en curso consideran las auditorías internas de Codelco y dos revisiones externas independientes: la encargada a KPMG sobre la producción de todas las divisiones durante 2024 y 2025, y la auditoría forense encomendada a EY para investigar las eventuales duplicidades de producción, sus causas, responsabilidades y efectos.

Explicó que, de acuerdo con los antecedentes recabados hasta ahora, la producción total reportada en 2024, considerando las distintas irregularidades, habría sido incrementada falsamente en 24.000 toneladas de cobre, mientras que en 2025 el efecto neto alcanzó 18.100 toneladas. Fontaine enfatizó en que las investigaciones y auditorías aún están en curso, por lo que estos números podrían experimentar modificaciones.

“Estamos frente a hechos graves que este directorio considera inaceptables. Nos corresponde realizar todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades sobre la base de hechos y evidencia, recuperar cualquier perjuicio que se haya producido y corregir los procesos y controles que permitieron estas situaciones”, señaló.

Los antecedentes hoy disponibles muestran que las duplicidades investigadas habrían incrementado artificialmente los inventarios en 18.800 toneladas de cobre fino, con un impacto preliminar de entre US$ 120 y US$ 140 millones que los auditores financieros de la compañía se encuentran precisando. También indican que estas situaciones alteraron el cálculo de los incentivos variables de un grupo de trabajadores y ejecutivos cuyas cifras definitivas aún no están determinadas.

RESPALDO DE MINISTROS

En la reunión, los representantes del Presidente Kast expresaron su respaldo a las gestiones desarrolladas por el directorio y la administración para investigar los hechos, establecer responsabilidades cuando corresponda, adoptar medidas correctivas y recuperar eventuales pagos realizados en exceso. Asimismo, manifestaron su apoyo al Plan de Recuperación que prepara la compañía, orientado a mejorar la gestión de las operaciones, revisar costos, optimizar el uso de los recursos y avanzar hacia una Corporación más segura y rentable para el Estado.

“Codelco es una empresa estratégica para Chile y el Estado ha dado una señal concreta de respaldo, capitalizando el 100% de las utilidades del último ejercicio para fortalecer su posición financiera y permitirle desarrollar sus inversiones prioritarias. Ese respaldo supone también una exigencia: los recursos públicos deben administrarse con disciplina, transparencia y rigurosidad, resguardando el patrimonio de todos los chilenos”, afirmó el ministro Quiroz.

Agregó que “como hemos señalado, debemos ser exigentes con los directorios tanto de las empresas privadas como de las públicas. Corresponde al directorio de Codelco ejercer plenamente su responsabilidad de conducción y supervisión de la compañía, asegurar la calidad de la información, exigir una gestión eficiente y rentable y responder por las decisiones que se adopten. Por eso respaldamos las medidas destinadas a esclarecer estos hechos y fortalecer los controles, y hemos solicitado agotar las investigaciones, determinar las responsabilidades que correspondan, recuperar cualquier perjuicio al patrimonio de Codelco y asegurar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”.

Por su parte, el biministro Mas enfatizó que el fortalecimiento de los controles debe traducirse en cambios permanentes en la forma de gestionar la empresa. “Apoyamos el cambio cultural impulsado por este directorio para transformar a Codelco en una empresa enfocada en producir de manera segura y rentable, con disciplina en el uso del capital, proyecciones realistas y responsabilidades individuales claras”.

En esta misma línea, Fontaine indicó que “durante demasiado tiempo, en Codelco la discusión estuvo excesivamente centrada en cuántas toneladas se producían. Pero no se trata de producir por producir. Se trata de producir de manera segura, eficiente y rentable y con información que represente efectivamente nuestra capacidad operacional”.

Agregó que “necesitamos construir una cultura donde ninguna presión por cumplir una meta o mejorar un cierre anual pueda estar por encima de la seguridad, la ética y las normas de la compañía”, en este sentido, enfatizó que Codelco hoy enfrenta grandes desafíos y que “estamos empeñados en elaborar y ejecutar un Plan de Recuperación de Codelco para mejorar su rentabilidad, flujos y proyecciones futuras”.

Finalmente, la junta solicitó al actual directorio y a la nueva administración continuar las investigaciones hasta su total esclarecimiento, determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan y adoptar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan, además de mantener un diálogo abierto con los accionistas para analizar y revisar posibles cambios en el diseño de la gobernanza de la empresa.

PURANOTICIA