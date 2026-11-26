El pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 47 diputados opositores contra el proyecto del Gobierno que flexibiliza y posterga el traspaso de establecimientos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Los parlamentarios buscaban que se declarasen inconstitucionales cinco artículos del proyecto que modifica la Ley 21.040, particularmente los que facilitan que los municipios sigan administrando sus colegios.

Según los legisladores, la iniciativa desnaturaliza el carácter excepcional de la permanencia municipal en la educación pública, flexibiliza estándares que deberían garantizar la calidad educativa, y puede generar diferencias arbitrarias entre comunidades escolares.

Durante la mañana de este jueves, el TC recibió los argumentos de distintos actores involucrados en la discusión, entre ellos el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y representantes del Colegio de Profesores.

El organismo informó que la sentencia será expedida dentro del plazo legal, aunque no precisó una fecha.

Cabe recordar que la iniciativa impulsada por el Gobierno fue despachada por el Congreso el pasado 9 de noviembre.

PURANOTICIA