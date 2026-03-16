Presidente Kast y trabajos en la frontera norte: "Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano"

El Presidente José Antonio Kast visitó este lunes el Punto de Observación Fronteriza Beta del Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota, donde inspeccionó en terreno los trabajos de remoción de tierras y construcción de barreras físicas que ejecuta el Ejército de Chile en sectores críticos de la frontera norte.

Las obras forman parte de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno tras el cambio de mando, mediante las cuales se dispuso el incremento de medios militares en la macrozona norte y el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, con el objetivo de recuperar el control territorial y mejorar la seguridad en la zona limítrofe.

Durante la visita, el Mandatario recorrió el sector fronterizo acompañado por los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa Nacional, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y de Obras Públicas, Martín Arrau, además de autoridades regionales y mandos militares.

En el lugar, el Ejército desarrolla trabajos de ingeniería que incluyen zanjas de aproximadamente tres metros de ancho, junto con la instalación de otros obstáculos y sistemas de vigilancia destinados a impedir el ingreso irregular de personas, el narcotráfico y el contrabando.

Para estas labores, la institución ha desplegado 100 efectivos del Batallón de Ingenieros y cerca de 20 vehículos y maquinaria pesada, entre ellos excavadoras, buldócer, motoniveladoras, camiones de transporte, camiones aljibe y vehículos logísticos.

“ES UN HITO PARA CHILE”

El Presidente Kast destacó el significado del despliegue en la frontera norte y el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas. “Para Chile entero, este es un hito. Estar aquí en el complejo fronterizo de Chacalluta, frente al hito número once, viendo cómo nuestras Fuerzas Armadas y nuestro Ejército trabajan por Chile, nos llena de orgullo”.

El Mandatario explicó que las obras buscan cerrar los espacios que han permitido el ingreso irregular al país y fortalecer la capacidad del Estado para resguardar la frontera.

“Nosotros queremos usar estas retroexcavadoras para construir un Chile soberano. Ese Chile soberano ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico y por el crimen organizado. Hoy estamos cerrando esa ventana que durante años permitió el ingreso irregular al país”, sostuvo.

El Presidente también subrayó que este esfuerzo forma parte de un sistema integral de control fronterizo, que considera barreras físicas, vigilancia tecnológica y presencia permanente del Estado. “Esto no es solo una zanja. Es parte de un sistema que incluye puestos de observación, vigilancia tecnológica y la presencia permanente de nuestras instituciones. Las barreras físicas por sí solas no bastan; requieren el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, las policías y las autoridades del Estado”.

Asimismo, el Mandatario agradeció la rapidez con que el Ejército respondió al decreto firmado al inicio de su gobierno para reforzar el control de la frontera norte. “Le agradezco al comandante en jefe del Ejército y a todos nuestros militares por la prontitud con que respondieron. En solo cuatro días lograron desplegar medios y personal en las regiones del norte. Eso demuestra la capacidad y el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas”.

Finalmente, Kast hizo un llamado a respaldar el trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad del país. “Cada vez que usted vea a un carabinero, a un policía o a un miembro de las Fuerzas Armadas, dele las gracias. Ellos están defendiendo a Chile, a nuestras familias y a nuestra soberanía. Vamos a resguardar Chile, vamos a recuperar Chile y vamos a volver a vivir en paz”.

Las obras que se desarrollan en Chacalluta forman parte de un plan gradual de fortalecimiento del control fronterizo que se extenderá a otras zonas de la macrozona norte, como las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

PURANOTICIA