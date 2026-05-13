Presidente Kast se reúne con alcaldes de oposición en La Moneda y pide disculpas a quienes no les llegó la invitación

El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles una reunión con más de 60 alcaldes de oposición en el Palacio de La Moneda, instancia orientada a fortalecer la coordinación entre el Gobierno y los municipios, además de recoger inquietudes y requerimientos de las distintas comunas del país.

Durante el encuentro, el Mandatario pidió disculpas a aquellos jefes comunales a los que no se les dio aviso de la cita.

“Gracias por acoger el llamado que hicimos desde el Gobierno para poder conversar, pero sobre todo escuchar. Pido las disculpas si a alguno no le llegó la comunicación correspondiente, vamos a mejorar las comunicaciones para hacerlo de mejor manera”, dijo.

Luego, la primera autoridad del país destacó la importancia de generar espacios permanentes de diálogo con las autoridades comunales, señalando que “queremos que haya una posibilidad real de intercambiar, de dialogar. No necesariamente vamos a llegar a acuerdos en todas las cosas, pero creo que es una buena instancia de conversación”.

Asimismo, relevó el rol que cumplen los municipios como primer punto de contacto con las necesidades ciudadanas. “Ustedes son las primeras puertas que golpea cualquier vecino”, afirmó, agregando que muchas de las políticas públicas impulsadas desde el Gobierno o el Congreso impactan directamente en la gestión municipal.

En esa línea, el Jefe de Estado reconoció la necesidad de fortalecer la coordinación entre el nivel central y los municipios, especialmente en materias como salud, vivienda, seguridad, transporte y educación. “Hay muchas obligaciones que se les traspasan al mundo municipal y no siempre están considerados dentro de los recursos que se requieren”, sostuvo.

También valoró el tono de colaboración expresado por los alcaldes en las cartas enviadas previamente al Ejecutivo y destacó la importancia de avanzar en soluciones conjuntas. “Tenemos una responsabilidad compartida. Las personas que a ustedes les toca liderar en cada comuna son de todos los sectores políticos, y lo que a nosotros nos toca aquí también son de todos los sectores políticos”, señaló.

Además, enfatizó que el Gobierno busca mantener una relación fluida y permanente con los municipios. “Queremos recoger y después traspasar la información de cada uno de nosotros para que sea más fluido el diálogo de aquí en adelante”, indicó.

Esta reunión se enmarca en el proceso de encuentros impulsado por el Presidente José Antonio Kast con autoridades comunales de todo el país. La semana pasada, el Mandatario sostuvo una reunión con más de 130 alcaldes oficialistas en La Moneda, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y los gobiernos locales.

Cabe señalar que la actividad se desarrolló en el Salón Montt Varas y contó con la participación del ministro del Interior, Claudio Alvarado; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; y el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, junto a equipos técnicos de distintas carteras.

Además, contó con la presencia, entre otros, de Mararena Ripamonti de Viña del Mar, Tomás Vodanovic de Maipú, Karina Delfino de Quinta Normal, Claudia Pizarro de La Pintana, Paulina Bobadilla de Quilicura y Miguel Concha de Peñalolén.

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