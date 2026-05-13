Gobierno da a conocer primeros antecedentes del cupón para gas licuado: la medida aún está en diseño

En la Comisión de Minería y Energía del Senado, que preside Yasna Provoste (DC), fue revisada la medida propuesta que busca entregar un vale por 27 mil pesos para adquirir un balón de gas de quince kilos.

La medida va en apoyo del 80% de la población más vulnerable del país de acuerdo al Registro Social de Hogares.

Tal voucher podría ser canjeado a través del BancoEstado, de manera presencial en las Cajas Vecinas o bien usando la app de esa institución y o su sistema Rutpay.

Los legisladores decidieron volver a citar para el próximo lunes 18 de junio al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y al presidente de Banco Estado, Mario Farren, con el objetivo de conocer el diseño final de la medida, dada la premura que existe en la implementación de la entrega del cupón.

Los beneficiados llegarían a 7,7 millones de hogares, y el costo de los vales es calculado en 220 millones de dólares.

En la Comisión -que completan los parlamentarios Miguel Ángel Calisto (independiente), Juan Luis Castro (PS), Daniel Núñez (PC) y Renzo Trisotti (Partido Republicano)- fueron conocidos los primeros antecedentes de la medida llamada "Subsidio Gas Licuado" del "Plan Chile Sale Adelante" del Ejecutivo.

Las autoridades citadas explicaron que la iniciativa aún está en etapa de diseño, por lo que será dada a conocer de forma oficial en los próximos días.

Los senadores plantearon algunas dudas, por ejemplo, cómo sería entregado el beneficio en zonas extremas; quién fijó el valor en 27 mil pesos, considerando que hay regiones donde el balón de gas es más caro; cuál sería el rol de los municipios en el proceso, y cómo responde el Gobierno a las críticas de la empresa Abastible acerca de lo complejo que sería el proceso, pues considera que habría problemas lógicos y técnicos con el uso del cupón, lo que podría generar dificultades de abastecimiento.

La intención es que el cupón empiece a ser efectivo a principios de junio y hasta finales de septiembre.

(Imagen: iStock)

PURANOTICIA