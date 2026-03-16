Presidente Kast advierte a migrantes irregulares que "Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado"

En el marco de su segunda gira regional desde que asumió la Presidencia, José Antonio Kast lideró desde Arica el Comité de Ministros de Seguridad.

Junto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, los ministros que integran la instancia -y con la presencia de forma presencial del General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y el Director General de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna-, el Mandatario sentó las primeras bases para la descentralización del gobierno central.

El jefe de Estado también destacó el operativo conjunto que realizó Carabineros y la PDI entre el 12 y 14 de marzo, en donde ambas instituciones lograron detener a 2.905 personas -2.411 hombres y 494 mujeres-, además de incautar más de 1.000 kilos de distintos tipos de drogas.

"Queremos hacerles un llamado también a todos los sectores políticos, de que en esto requerimos unidad. Aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector político u otro. El narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no reconocen fronteras. Ha habido un trabajo muy destacado del Ministerio Público para frenar el abuso a los menores de edad. Han hecho ellos, con sus recursos, una avanzada también en el paso fronterizo, donde a requerimiento de las policías fueron interceptando organizaciones criminales que usaban a menores de edad como una especie de pasaporte para ingresar acá, porque no tienen límites. El crimen organizado no tiene ningún límite", dijo Kast.

A su vez, enfatizó que "este flagelo no solamente afecta a nuestra nación, sino que es algo que trasciende las fronteras y en esto tenemos que estar unidos. Lo que nosotros hagamos acá tiene que también después realizarse en Bolivia, en Perú, en Argentina. Nos han señalado que, aplicando medidas aquí estrictas, claramente los delincuentes buscan otras entradas a nuestro país. Les queremos advertir que Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza de la ley, para que no tengan dudas de que esto va a cambiar y que vamos a recuperar la seguridad en nuestra nación".

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