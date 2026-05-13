Detienen a implicado en secuestro de un ciudadano venezolano desde una barbería en Recoleta

El jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), subprefecto Hassel Barrientos, junto al fiscal Cristián Soto, de la Fiscalía Centro Norte, y la fiscal Denise Valenzuela, de la Fiscalía ECOH RM, dieron a conocer este miércoles la detención de un venezolano, de 24 años, irregular, por su responsabilidad en el secuestro de un ciudadano de su misma nacionalidad ocurrido el 24 de enero de 2026.

El hecho ocurrió en la comuna de Recoleta, cuando un ciudadano venezolano fue secuestrado desde una barbería en donde trabajaba, además los victimarios (armados) robaron pertenencias de otras personas que estaban en el negocio.

La Fiscalía ECOH tomó la investigación y determinó que la BIPE de la PDI realizara las diligencias tendientes a dar con el paradero de la víctima y la detención de los delincuentes.

La policía civil descubrió que el barbero fue retenido en dos lugares de Pudahuel, y realizó un exitoso rastreo de los vehículos usados.

Al día siguiente, el secuestrado recuperó la libertad, en tanto un miembro de la banda delictual fue detenido a principios de abril, quedó en prisión preventiva, y el plazo de investigación fue fijado por el tribunal en 120 días.

El 11 de mayo, en tanto, un segundo sujeto fue detenido por la PDI, fue formalizado por secuestro y tenencia de arma y municiones, quedó en prisión preventiva, y el plazo de investigación finalizará al mismo tiempo que el del primer detenido por la causa.

Al respecto, el fiscal Valenzuela manifestó que "es importante que la comunidad entienda que estos delitos deben denunciarse porque eso nos permite indagar y hacer las conexiones entre un caso y otro".

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