Presidente Kast lamentó la muerte de Camilo Escalona: "Ejerció su liderazgo de manera clara y directa"

El Presidente José Antonio Kast lamentó el fallecimiento del dirigente histórico del Partido Socialista, Camilo Escalona, afectado por un cáncer de próstata. Su deceso se produjo este viernes en la Clínica Indisa.

En su cuenta de X, el Mandatario expresó: "Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa".

"Dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado. Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista", añadió.

Por su parte, también en X, la Secretaría General de Gobierno declaró: "Lamentamos el sensible fallecimiento de Camilo Escalona, exdiputado, ex presidente del Senado, quien dedicó gran parte de su vida al servicio público y tuvo una extensa trayectoria política al servicio de Chile".

"Como Gobierno, expresamos nuestras condolencias a su familia, amigos, cercanos, y al Partido Socialista de Chile, partido desde donde desarrolló su vocación política. Que descanse en paz", cerró la Segegob.

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