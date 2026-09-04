Fallece a los 71 años Camilo Escalona, histórico dirigente del PS y expresidente del Senado

Este viernes y a los 71 años falleció Camilo Escalona, expresidente del Senado y del Partido Socialista (PS), tras una dura batalla contra el cáncer a la próstata.

El exlegislador que estaba hospitalizado en la Clínica Indisa, se encontraba acompañado de su familia.

El histórico dirigente mantenía su cargo como secretario general de la tienda, aunque se había alejado de la vida pública a principios de este año.

Escalona ingresó a militar en la Juventud Socialista en 1969, cuando tenía 13 años y estudiaba en el Liceo N.º 6 de San Miguel.

En 1972, durante el gobierno de Salvador Allende, fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES), una de las principales organizaciones estudiantiles de la época.

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Escalona fue requerido por la Junta Militar y recibió ayuda del sacerdote Rafael Maroto para refugiarse en la Embajada de Austria, según consigna la Biblioteca del Congreso Nacional.

Partió al exilio y vivió en Austria, Cuba y la República Democrática Alemana, donde mantuvo su actividad política dentro del socialismo.

En 1983 regresó clandestinamente a Chile, debido a que todavía tenía prohibido ingresar legalmente al país.

Un año después pasó a integrar la Comisión Política clandestina del Partido Socialista y participó de la reorganización de la colectividad durante los últimos años de la dictadura.

Con las elecciones de 1989, Escalona dio el salto desde la actividad partidaria a la política institucional.

Fue elegido diputado por el entonces Distrito 27, integrado por El Bosque, La Cisterna y San Ramón, y asumió el 11 de marzo de 1990, con la instalación del primer Congreso Nacional después del régimen militar.

Fue reelegido en 1993 y permaneció en la Cámara de Diputados hasta 1998.

Después de cuatro años fuera del Congreso, regresó en 2002 como diputado por el Distrito 46 de la región del Biobío.

En 2005 volvió a competir por el Senado. Esta vez resultó elegido por la entonces Circunscripción 17 de la región de Los Lagos, para el período legislativo 2006-2014.

UNA VIDA EN EL PS

Durante décadas fue uno de los principales dirigentes y articuladores internos del Partido Socialista.

En 1992 fue elegido vicepresidente de la colectividad y posteriormente llegó en distintas ocasiones a su presidencia: entre 1994 y 1998, entre 2001 y 2003 y nuevamente entre 2006 y 2010.

Escalona tuvo también un papel relevante durante el ascenso político de Michelle Bachelet y en sus años en La Moneda. Durante el primer gobierno de la expresidenta, entre 2006 y 2010, encabezó el Partido Socialista y fue uno de los principales interlocutores entre la colectividad y el Ejecutivo.

Y el 20 de marzo de 2012 fue elegido presidente del Senado, según los registros oficiales de la Cámara Alta, encabezó la corporación hasta el 20 de marzo de 2013, acompañado durante ese período por el senador Alejandro Navarro como vicepresidente.

Desde ese cargo pasó a ocupar la segunda posición en la línea protocolar del Estado y encabezó la Cámara Alta durante el último año completo del primer gobierno de Sebastián Piñera.

Tras dejar el Parlamento, mantuvo una presencia activa en las discusiones internas del Partido Socialista y en el debate político nacional.

También desarrolló labores diplomáticas. Entre 2014 y 2018 se desempeñó como embajador de Chile en Uruguay, nombrado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Años después volvió formalmente a la primera línea de la conducción socialista.

En las elecciones internas del PS de 2025 integró la lista encabezada por Paulina Vodanovic y posteriormente asumió como secretario general de la colectividad, uno de los cargos más importantes de su estructura nacional.

PURANOTICIA