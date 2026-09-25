Presidenta del Servel advierte inédito recorte del 15% en presupuesto 2027 y alerta riesgo en transmisión de resultados

La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel), Pamela Figueroa, abordó la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 y advirtió que el organismo podría enfrentar un recorte presupuestario del 15% respecto de los recursos solicitados.

En conversación con CNN Chile, Figueroa señaló que "el 2027 es un año clave para el presupuesto del Servel. Nosotros estamos ahora estableciendo ciertos mecanismos de tecnología, y requerimos para eso capital humano capacitado para esa implementación de metodología para contextos electorales que son bastante distintos a los que tuvimos en años anteriores"

"El 2028 comienza un ciclo electoral que va a ser hasta el año 2030, tenemos las elecciones subnacionales, luego las presidenciales, y el 2027 es clave para poder diseñar, generar las pruebas del elemento más importante que tiene el Servicio Electoral: la transmisión de datos electorales, transmisión de datos preliminares, de resultados preliminares de manera rápida, eficiente y confiable”, detalló.

La presidenta del Servel explicó que "en la primera aproximación que hemos tenido del presupuesto se nos informó de parte del Ejecutivo, del Ministerio de Haciendas y la Dirección de Presupuestos que se estaba considerando ciertos recortes a la propuesta que había hecho el Servicio Electoral".

“Lo que se nos informó en ese momento es que de lo que se solicitó sería un 15% menos (...) el Servicio Electoral hizo un presupuesto muy ajustado al contexto nacional. Es un presupuesto que es equivalente al presupuesto que tenemos este 2026. No tiene un crecimiento importante en relación al que tenemos el 2026, que también es un año no electoral", agregó.

Figueroa indicó que "el Servel en general ha hecho presupuestos ajustados a las necesidades, y eso siempre ha sido reconocido por el Poder Ejecutivo y por el Congreso. Siempre tenemos un apoyo a la propuesta presupuestaria que el Servel está presentando".

Y recalcó que “nunca habíamos tenido una situación similar; lo hemos hecho ver al Ejecutivo, se nos ha recepcionado esta solicitud de que se aborde el presupuesto de la manera que lo hemos solicitado, porque son aspectos muy relevantes para el 2027. Fundamentalmente, lo que tiene que ver con la transmisión de resultados preliminares, que en el fondo es sostener el prestigio que tiene Chile de tener resultados a las pocas horas de que se cierra el proceso”.

“Nosotros hemos tenido una posición unánime, de solicitar que el presupuesto 2027 sea acorde a lo que hemos solicitado, porque son cuestiones fundamentales, no solamente para la operación electoral, sino para sostener la confianza en el sistema democrático”, y puntualizó que se requiere trabajar con los recursos necesarios", subrayó.

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