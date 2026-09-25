Senador Bianchi propone test de drogas obligatorios para funcionarios de hogares de menores

Tras el debut de Magallanes como región piloto contra la explotación sexual infantil, el parlamentario busca impulsar una modificación legal para exigir exámenes preventivos al personal de las residencias estatales de protección, elevando así los estándares de seguridad y respuesta temprana en la zona.
Magallanes se convirtió en la primera región piloto de Chile en activar el nuevo Circuito Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (Esnna), una iniciativa intersectorial que busca fortalecer la prevención y la respuesta temprana frente a este tipo de vulneraciones.
En el marco de este hito, el senador independiente Karim Bianchi impulsa una modificación legal para establecer controles de detección de drogas obligatorios a trabajadores de residencias de protección de menores que se encuentran bajo responsabilidad del Estado.
“Para que los programas de protección funcionen, no basta con crear protocolos: hay que saber con certeza quiénes están al cuidado directo de nuestros niños. No es una acusación a los trabajadores, es una medida preventiva para elevar los estándares de seguridad”, afirmó Bianchi.
El legislador enfatizó que la propuesta busca anticiparse a eventuales riesgos y reforzar la fiscalización del sistema, recordando además las denuncias públicas que ha realizado por situaciones relacionadas con abuso sexual de menores, entre ellas el denominado caso de las parcelas, e insistiendo en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y fiscalización en esta materia.
"La Esnna constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y frente a las nuevas formas de captación, especialmente a través de redes digitales, las instituciones deben actuar coordinadamente y con capacidad de respuesta temprana", finalizó el senador.
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