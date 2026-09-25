Camioneros alertan impacto "nefasto" ante posible restricción de diésel desde EE. UU. y exigen medidas al Gobierno

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) expresó su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos restrinja temporalmente sus exportaciones de diésel, escenario que podría generar presiones adicionales sobre el precio de este combustible, clave para el transporte de carga. La situación se da en medio de reportes sobre las alternativas que evalúa la administración de Donald Trump frente al alza de los precios energéticos, aunque la Casa Blanca ha negado que esté preparando una prohibición de 90 días.

De acuerdo con versiones de la prensa internacional, el gobierno del presidente Donald Trump ha evaluado medidas para limitar las exportaciones de diésel durante 90 días, con el objetivo de aumentar la disponibilidad del combustible en el mercado estadounidense y contener los precios de la energía. Trump ha respaldado públicamente la idea de restringir los envíos al exterior, mientras su administración analiza distintas alternativas.

La CNDC declaró que si se concreta esta medida, "tendría un impacto nefasto en nuestro país, al originar una situación aún más difícil en los precios de los combustibles".

También consignó que el Presidente José Antonio Kast "reconoció hoy esta posibilidad, en términos de que la escasez de diésel en el mercado mundial, sumado a los otros factores ya conocidos, aumentará aún más los valores de este combustible con efectos colaterales muy duros".

Y ante el anuncio de "medidas paliativas", la confederación recordó que "el sector transportista y logístico ya vivió en marzo un ‘bencinazo’ de alzas, cuyos efectos siguen golpeando al aparato productivo, con especial dureza a un rubro que moviliza el 96 % por ciento de las mercadería".

Por lo mismo, la CNDC enfatizó que "la autoridad económica debe considerar que ya no es posible soportar nuevas alzas sin graves efectos económicos y, particularmente, en el sector transportador, al traducirse en mayor inflación para los 20 millones de chilenos".

Finalmente, la confederación hizo "un responsable llamado al Gobierno a informar y transparentar con urgencia cuáles son las medidas de mitigación que piensa aplicar para contener nuevas alzas del diésel. Y que tales medidas sean eficaces y con foco en el sector productivo, al que pertenece el transporte terrestre".

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