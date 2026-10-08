Presidente Kast anuncia que se van a tomar "medidas urgentes" tras "grave afectación" por aluvión en Las Condes

El Presidente José Antonio Kast se refirió al alud de gran magnitud que se registró durante la tarde de este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

El episodio generó un importante desplazamiento de agua por las calles del sector oriente de la región, arrastrando vehículos a su paso y provocando una compleja situación en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro del país.

A través de su cuenta de X, el Mandatario manifestó que "estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro".

Añadió que "el Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes".

Finalmente, el jefe de Estado informó que "me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna".

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