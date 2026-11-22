La controversia por el presunto uso irregular de firmas en el Senado abrió un nuevo debate sobre los procedimientos internos del Congreso Nacional. El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, planteó que el episodio no solo requiere esclarecer eventuales responsabilidades individuales, sino también revisar el funcionamiento de las bancadas parlamentarias.

En entrevista con radio Nuevo Mundo, el dirigente abordó los cuestionamientos que involucran al senador socialista Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, luego del retiro de permisos constitucionales de dos parlamentarios durante la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

Carmona evitó atribuir responsabilidades antes de conocer todos los antecedentes y sostuvo que corresponde al Partido Socialista (PS) y a los parlamentarios involucrados aclarar lo ocurrido.

“Lo primero que tiene que haber un proceso propio de ellos”, afirmó.

El timonel comunista explicó que espera recibir información directamente de las colectividades involucradas y que ya estableció contacto con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, para conocer los antecedentes del caso.

En ese contexto, manifestó su expectativa de que el Socialismo Democrático entregue las explicaciones necesarias tanto a los partidos de oposición como a la ciudadanía.

“Entonces toca que se vea con rigor, con seriedad, por qué da espacio a que estas cosas ocurran y cómo se transparentan las explicaciones”, señaló.

LLAMADO A REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO

Más allá de las eventuales responsabilidades del senador Juan Luis Castro, Carmona sostuvo que la controversia debe permitir examinar los mecanismos utilizados al interior del Poder Legislativo.

A su juicio, el episodio plantea interrogantes sobre los procedimientos administrativos y las atribuciones que ejercen los jefes de bancada en representación de otros parlamentarios.

Por ello, consideró necesario extraer “conclusiones más de fondo respecto al funcionamiento que tiene la institucionalidad, Congreso Nacional, el papel que juegan los jefes de bancada”.

El dirigente insistió en que las explicaciones deben contribuir a transparentar lo ocurrido y evitar que situaciones similares vuelvan a generar cuestionamientos sobre el funcionamiento institucional.

En su intervención, Carmona también hizo referencia a las acusaciones que afectan al diputado comunista Luis Cuello, las que cuestionó y describió como un eventual montaje.

A partir de ese caso, defendió la importancia de actuar con cautela frente a denuncias que involucran a autoridades políticas y de conocer los antecedentes antes de formular juicios públicos.

PURANOTICIA