Las diferencias dentro de los sectores que respaldan al Gobierno por el financiamiento de tratamientos hormonales a menores de edad sumaron un nuevo episodio este domingo. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), salió en defensa de la ministra de Salud, May Chomali, y cuestionó los llamados a impulsar una acusación constitucional en su contra.

El parlamentario calificó como un “error político grave” la posibilidad de recurrir a este mecanismo, luego de los cuestionamientos surgidos durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027.

La controversia se originó tras el rechazo en el Senado de una indicación relacionada con el financiamiento de terapias hormonales para menores de edad transgénero. La votación provocó críticas desde el Partido Republicano y abrió paso a advertencias de una eventual acusación constitucional por parte del Partido Nacional Libertario (PNL).

Frente a este escenario, Moreira sostuvo que no corresponde atribuir a la secretaria de Estado la responsabilidad por el resultado de la votación parlamentaria.

“La ministra ya anunció que busca una solución vía administrativa para el tratamiento hormonal de menores de 18 años, y no se la puede culpar porque no se tuvo la mayoría necesaria para aprobar la indicación en el Senado y menos acusarla constitucionalmente por eso”, señaló.

El senador también respaldó el desempeño de Chomali al frente de la cartera sanitaria, destacando iniciativas relacionadas con la atención oncológica y su disposición al diálogo.

“Ella ha tenido una excelente gestión. (...) En materia de alerta oncológica; incorporación de la pesquisa precoz del cáncer al GES y otros temas relevantes. Además de mostrar una actitud dialogante en un ministerio muy complicado”, afirmó.

CRÍTICAS A LAS AMENAZAS DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

La discusión sobre las terapias hormonales generó cuestionamientos hacia la ministra desde sectores que respaldan al Ejecutivo.

En particular, el Partido Nacional Libertario planteó la posibilidad de una acusación constitucional, argumentando que Chomali habría incumplido su compromiso de poner término al financiamiento de estos tratamientos para menores de edad.

Moreira rechazó esa alternativa y advirtió sobre las consecuencias políticas que podría tener una ofensiva contra una integrante del gabinete del presidente José Antonio Kast.

“Que el anuncio de una posible acusación constitucional venga de cercanos al Presidente Kast y de quienes se han definido como oposición amigable es un golpe bajo, contra el gobierno y el Presidente”, sostuvo.

El vicepresidente del Senado insistió en que las diferencias surgidas durante la tramitación presupuestaria no justifican recurrir a una acusación constitucional contra la titular de Salud.

LLAMADO A PRIORIZAR LA UNIDAD POLÍTICA

Además de respaldar a Chomali, Moreira planteó que los sectores cercanos al Ejecutivo deben concentrarse en mantener la cohesión política y evitar controversias que puedan favorecer a sus adversarios.

En ese sentido, cuestionó que la acusación constitucional sea utilizada como una respuesta a desacuerdos surgidos durante la discusión legislativa.

“La unidad debe ser el primer objetivo político y no el pavimentarle el camino a la oposición con el anuncio de otra AC. La AC no resuelve las diferencias políticas. No debemos trivializar el uso de una herramienta de última ratio”, enfatizó.

De esta manera, el senador UDI respaldó la búsqueda de una salida administrativa anunciada por la ministra y llamó a evitar que la controversia por el financiamiento de tratamientos hormonales derive en una nueva confrontación política entre sectores que apoyan al Gobierno.

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