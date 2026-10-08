Aluvión arrasa con vehículos en San Carlos de Apoquindo tras desborde de canal

Un alud de gran magnitud se registró durante la tarde de este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, luego que un canal se desbordara producto de las intensas precipitaciones que afectan a la región Metropolitana.

El episodio generó un importante desplazamiento de agua por las calles del sector oriente de la región, arrastrando vehículos a su paso y provocando una compleja situación en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro del país.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, cerca de las 17:00 horas funcionarios policiales advirtieron un "gran torrente de agua" que avanzaba por calle General Blanche en dirección al poniente del Gran Santiago.

Según el reporte policial, el caudal se habría originado a raíz del rebalse del canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa, desde donde el agua comenzó a desplazarse hacia General Blanche.

Registros audiovisuales difundidos durante la emergencia muestran la fuerza con que el torrente avanzó por el sector, arrastrando automóviles y generando una situación de riesgo para quienes se encontraban en las inmediaciones.

El fenómeno se produjo mientras la zona registra intensas lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, condiciones que han generado distintos episodios asociados a la acumulación y desplazamiento de agua en diversos sectores de Santiago.

PURANOTICIA