La controversia por el presunto uso irregular de firmas en el Senado sumó un nuevo antecedente este domingo, luego de que la senadora independiente vinculada al PPD, Ximena Órdenes, negara haber autorizado el retiro de su permiso constitucional mientras participaba en una gira presidencial por Asia.

La parlamentaria aseguró que tampoco habría respaldado esa decisión si hubiese sido consultada, marcando distancia de las explicaciones surgidas tras el episodio que también involucra al senador socialista Fidel Espinoza.

“Nunca fui consultada sobre el retiro del permiso constitucional y de haberlo sido tampoco habría estado de acuerdo”, afirmó Órdenes en declaraciones a La Tercera.

La controversia se originó luego de que se cuestionara el retiro de los permisos constitucionales de ambos legisladores, quienes se encontraban acompañando al presidente José Antonio Kast durante su visita a Asia.

El caso ha generado cuestionamientos al senador Juan Luis Castro (PS), jefe del comité del Socialismo Democrático, por la presunta utilización de firmas sin la autorización de sus respectivos titulares.

Órdenes explicó que su participación en la delegación presidencial se realizó bajo un permiso constitucional que buscaba resguardar el equilibrio político durante las votaciones parlamentarias.

“Viajé con un permiso constitucional en contexto de una gira presidencial que involucraba senadores de ambos sectores, con lo cual esta herramienta permite que ni el oficialismo ni la oposición adquieran una ventaja coyuntural en las votaciones”, sostuvo.

En esa línea, rechazó cualquier interpretación que pudiera vincularla con una decisión destinada a modificar las condiciones de las votaciones en el Senado.

“Quienes me conocen saben que no me prestaría para este tipo de maniobras”, apuntó.

CUESTIONA EXPLICACIONES Y PIDE REVISAR PROTOCOLOS

La senadora también abordó las justificaciones entregadas tras conocerse la controversia, particularmente las declaraciones de Juan Luis Castro, quien atribuyó lo ocurrido a un problema de “comunicaciones internas”.

Frente a esa explicación, Órdenes enfatizó que la utilización de la firma de un parlamentario requiere su autorización y que los procedimientos internos deben garantizar ese consentimiento.

“La firma es una constancia de aceptación personal que requiere siempre de consentimiento. Por eso, considero que a partir de este episodio es urgente mejorar protocolos internos, dentro de cada comité y/o de la secretaría”, señaló.

La legisladora también rechazó que el caso pueda reducirse a una diferencia de interpretación sobre las normas administrativas del Congreso.

“Esto está lejos de ser un mero ‘malentendido reglamentario’ como se ha intentado describir”, aseveró.

Con ello, planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de autorización y control dentro de los comités parlamentarios y la Secretaría del Senado.

RESPALDA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Respecto de las diligencias que desarrolla la Fiscalía para esclarecer una eventual falsificación de firmas, Órdenes sostuvo que corresponde respetar las atribuciones de las instituciones involucradas.

Asimismo, manifestó que el Senado debe facilitar los antecedentes necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“Hay que respetar las atribuciones de cada institución y en este caso el Ministerio Público tendrá que hacer su labor. Desde el Senado habrá que contribuir con todos los antecedentes que sean requeridos y que permitan esclarecer lo ocurrido”, afirmó.

De esta manera, la parlamentaria reafirmó que no consintió el retiro de su permiso constitucional y llamó a esclarecer las circunstancias del episodio, mientras continúa la investigación por las presuntas irregularidades.

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