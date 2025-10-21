Presidente Boric visitó a familia de niño fallecido en choque provocado por delincuentes en Recoleta

El Presidente Gabriel Boric acudió al Servicio Médico Legal de Recoleta, donde se reunió con la familia del menor de 10 años que falleció luego de que su furgón escolar fuera impactado por delincuentes que conducían a gran velocidad en la comuna de la región Metropolitana.

El Mandatario conversó con la familia de la víctima junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el subsecretario de la cartera, Víctor Ramos.

"La muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por dos delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia", expresó en redes sociales.

Además, señaló que ha instruido a los ministros a “ponerse a disposición de las familias. El Estado a través de todas sus instituciones hará valer el Derecho y la Justicia”.

Junto con ello, comprometió contribuir con agilizar la entrega del cuerpo del menor por parte del SML, como espera la familia. Y el ministro Elizalde ofreció la ayuda del programa de atención a víctimas de la cartera.

Cabe recordar que el Gobierno anunció que se querellará por homicidio contra las dos personas que provocaron el accidente, el conductor y su acompañante, quienes habían cometido un robo previamente y cuentan con un amplio prontuario.

