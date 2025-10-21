Gobierno presentará querella por homicidio tras accidente que costó la vida a niño de 10 años en Recoleta

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, anunció este martes que el Gobierno presentará una querella contra los involucrados en el mortal accidente contra un furgón escolar que le quitó la vida a un menor de 10 años en la comuna de Recoleta.

“En opinión del Gobierno es más bien un homicidio más que un cuasidelito y por eso el gobierno, el ministerio de Seguridad ha tomado la decisión de querellarse en este caso en particular”, comentó Cordero en entrevista con Radio Agricultura.

Según comentó el titular de Seguridad, “el ministerio tiene facultades para querellarse, entre otros, en los casos de homicidio y eso es lo que nosotros vamos a hacer luego de haber estudiado los antecedentes”.

En la ocasión Cordero, abordó la situación de una tercera persona involucrada, un hombre mayor de edad el cual fue detenido tras el hecho.

“Es una persona de 76 años que tiene antecedentes, de hecho, había tenido situaciones similares de usurpación de funciones policiales el año 2010 y además tiene antecedentes por porte ilegal de armas en el año 2016. Ese es un asunto que nosotros estamos analizando separadamente con las policías”, relató Cordero.

“Él comete un delito que se llama usurpación de funciones porque se atribuye una competencia de la cual no está legalmente investido pero el hecho grave es el accidente, es la forma y modo que estos sujetos actuaron sin respetar la señalización del tránsito produciendo esta colisión que costó la vida a un menor de edad”, agregó.

Finalmente, el ministro apuntó que el caso del hombre mayor detenido “es un asunto que nosotros conjuntamente con las policías deseamos ver con detalle, ese es un asunto que queremos separar de lo que ocurrió y que justifica la querella que va a presentar el gobierno en este caso”.

