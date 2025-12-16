Diputada Olivera no descartó asumir como ministra del Deporte en el futuro Gobierno de Kast

La diputada de Demócratas, Erika Olivera, no descartó asumir como ministra del Deporte en el Gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con CNN Chile, la parlamentaria dijo que siempre ha “estado trabajando en pro del deporte. Lo hice como atleta, lo hice como entrenadora, lo hice hoy día como diputada y en el futuro lo voy a seguir haciendo desde donde me encuentre”.

En cuanto a su respaldo al actual Presidente electo, la legisladora argumentó que fue “por convicción” y que “va a ser lo mejor para nuestro país durante los próximos años”.

Asimismo, señaló que “espero y deseo de verdad que el deporte, la actividad física y la recreación sean un foco central dentro de las políticas que van a venir”.

“El deporte, la educación y la salud debiesen estar al mismo nivel. Hoy tenemos grandes problemas con enfermedades de base y salud mental, incluso en niños”, indicó.

Además, apunto a la necesidad de un trabajo coordinado entre el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND), y en que se refuerzo la fiscalización del uso de los recursos.

“El deporte también tiene que ser un foco donde debemos poner el ojo y estar siempre preocupados de que los recursos vayan donde tienen que estar”, precisó.

