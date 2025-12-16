Canciller por dichos de Maduro contra Kast: "Las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie"

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a las declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien emplazó al Mandatario electo, José Antonio Kast.

"Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast", dijo Maduro.

Al respecto, el canciller manifestó que es "muy lamentable, pero no nos puede sorprender realmente, las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie".

"Yo agradecería mucho que el dictador Maduro se dedicara más bien a proteger a su propia población, a evitar las torturas que se cometen en el país y todas las violaciones de los derechos humanos", señaló.

Al ser consultado sobre si se enviará una nota de protesta, la autoridad dijo que "nosotros no tenemos relaciones diplomáticas en este momento con Venezuela por decisión que tomó Venezuela. En consecuencia, no procede la presentación de una protesta".

Por otro lado, Van Klaveren comentó que el Presidente electo, José Antonio Kast, en su visita a Argentina “tuvo el soporte protocolar que corresponde. El embajador Viera Gallo lo recibió, la embajada le ha dado facilidades como corresponde con cualquier Presidente electo. Hubo coordinación a través de la embajada, efectivamente”.

Respecto a si genera alguna incomodidad el encuentro entre Kast y el presidente argentino, Javier Milei, el canciller recalcó que "ninguna incomodidad, es natural, es normal, no es el primer Presidente electo que viaja al extranjero y que se reúne con presidentes de otros países, es una práctica normal y no representa ningún problema".

