Cámara aprueba por unanimidad la Ley Jacinta que modifica exigencias para obtener y renovar licencias de conducir

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Jacinta, que busca fortalecer las exigencias para acreditar aptitudes físicas y psíquicas para la obtención de licencias de conducir, dejando el proyecto listo para convertirse en ley.

La iniciativa modifica la Ley de Tránsito junto a otros cuerpos legales, incorporando la obligación de suscribir declaraciones juradas donde las personas acrediten no padecer enfermedades inhabilitantes o restrictivas.

La norma establece que la evaluación de la idoneidad física y psíquica de postulantes y titulares de licencias de conducir deberá realizarse según un reglamento, que dictará el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y también lo suscribirá el Ministerio de Salud (Minsal).

Asimismo, define que las municipalidades deberán aplicar un procedimiento reglamentado para acreditar dichas condiciones en los procesos de otorgamiento y control de licencias de conducir.

La nueva norma señala que se deberán suscribir las declaraciones juradas respecto de todo tipo de licencias de conducir y se indica que el declarar falsamente no padecer enfermedades inhabilitantes constituirá una infracción gravísima, arriesgando, incluso, la cancelación de la licencia de conducir.

Por otro lado, el proyecto incorpora requisitos de retrovisión en vehículos de carga y condiciones para acompañantes en licencias clase C. Además, introduce modificaciones a la ley que regula el seguro obligatorio de accidentes personales.

También considera una modificación al Código del Trabajo, con el fin de mejorar el fuero laboral de un mes para trabajadores que sufran la pérdida de un hijo, hija, cónyuge o conviviente civil. Particularmente, apunta a quienes tengan contratos de trabajo a plazo fijo, o por obra o servicio determinado.

La propuesta señala que el fuero se mantendrá vigente por el mismo período o hasta el término de dicho contrato.

El Ministerio de Transportes deberá dictar el reglamento dentro de 12 meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. Las modificaciones a la Ley de Tránsito comenzarán a regir 90 días después de publicado dicho reglamento.

Esta iniciativa honra a Jacinta González Schnitzer, de 5 meses, quien perdió la vida tras un accidente ocurrido mientras era paseada en su coche por sus padres. En ese momento, un conductor de 80 años de edad perdió el control de su vehículo debido a un cáncer en etapa IV.

