Presidente Boric lanza nueva crítica a Trump y acusa "arbitrariedad" en la política arancelaría de EE.UU.

En el encuentro empresarial Enexpro 2025 "Diversifica tu mercado", el Presidente Gabriel Boric criticó a la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

En la ocasión, el Mandatario calificó de "arbitrariedad" la política arancelaria del país norteamericano.

"Estados Unidos acaba de aplicar una tarifa de 25 más 25% a las importaciones de India, y además con la arbitrariedad que ya conocemos, con la que está operando Estados Unidos, la verdad es que para países medianos como Chile se abren un montón de oportunidades, un montón de oportunidades, y quiero que las aprovechemos, y es lo que le hemos transmitido a todos nuestros colaboradores", manifestó.

Además, destacó que "hoy las exportaciones chilenas pasan por un gran momento, el 2024 fue un año de récords, ya que el valor exportado por Chile superó por primera vez los 100.000 millones de dólares, y esta cifra destaca aún más en un contexto de grandes turbulencias en el comercio".

Cabe recordar que este lunes, el jefe de Estado también lanzó críticas a Trump por la revisión que está haciendo la Casa Blanca del contenido de los museos Smithsonian.

En su cuenta de X, Boric escribió: "¿Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados Unidos. La democracia en EEUU está siendo socavada día a día".

PURANOTICIA