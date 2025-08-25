Presidente Boric advierte que la democracia en EE.UU. "está siendo socavada día a día" tras exigencia de Trump a museos

El Presidente Gabriel Boric volvió a atacar por redes sociales a Donald Trump, por sus comentarios negativos en contra del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de Smithsonian.

En su cuenta de X, el jefe de Estado compartió una publicación del New York Times, que titula "Trump dice que el Smithsonian insiste mucho en 'lo mala que fue la esclavitud'". El Mandatario estadounidense apunta contra el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana exigiendo que ajusten el "tono, encuadre histórico y alineación con los ideales estadounidenses", dice el reportaje.

"Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados Unidos", publicó el Mandatario.

Y agregó que "la democracia en EEUU está siendo socavada día a día".

Boric ya había acusado a Trump de "censurar" el Smithsonian el pasado 14 de agosto. "Eso es absolutamente inaceptable desde un país como Chile y creo que es importante decirlo", aseguró en esa ocasión.

