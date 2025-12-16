Presidente Boric destacó operativo para desbaratar red de corrupción en cárceles: "Sin atajos y con mano firme"

El operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que desarticuló una red de corrupción en cárceles, con 66 imputados y 44 gendarmes detenidos, fue destacado por el Presidente Gabriel Boric como resultado de una coordinación institucional de largo aliento.

Según explicó, “es un operativo que lleva mucho tiempo de preparación y coordinación entre diferentes instituciones del Estado, empujado por nuestro Gobierno en conjunto con la Fiscalía, con la PDI, con Gendarmería de Chile”.

El éxito del procedimiento, dijo, se debió a que “cuando la pega se hace bien, con gestión, sin atajos, con seriedad, rigurosidad y cooperación conjunta, el combate al delito es efectivo, con inteligencia, sin atajos y con mano firme”.

La gravedad de la red, vinculada a tráfico de drogas, cohecho, lavado de dinero y asociación ilícita, fue enfrentada con la participación de la propia institución afectada: “La misma Gendarmería de Chile atacó y apresó a los elementos que habían caído en corrupción”.

Para Boric, la consecuencia política es clara: “es una señal muy fuerte para todas las instituciones (…) sepan que no les va a ir bien, que los vamos a encontrar, que los vamos a juzgar y que finalmente las instituciones prevalecerán como hoy día lo hace Gendarmería de Chile”.

El Mandatario cerró agradeciendo a las entidades involucradas: “Muchas gracias a la PDI, al Ministerio Público, a Carabineros, a Gendarmería, a nuestros ministros de Justicia y Seguridad Pública por los resultados obtenidos hoy en esta operación que desde el Gobierno estuvimos empujando”.

PURANOTICIA