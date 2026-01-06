Diputado Schalper insta a partidos que apoyaron candidatura de Kast a evitar "líneas rojas" en el futuro gabinete

El diputado Diego Schalper (RN) se refirió a sus expectativas sobre el gabinete de José Antonio Kast.

En conversación con La Tercera, sostuvo que los partidos que apoyaron al Presidente electo no deben actuar sobre la base de “líneas rojas”. Según explicó, Kast “solo ha dado señales de unidad, de transversalidad y de búsqueda de espacios amplios y en razón de ello es importante que no funcionemos en base a líneas rojas”.

El parlamentario complementó que “Chile lleva demasiado tiempo enfrentándose en torno a líneas rojas. Y ese tipo de debate lo que nos lleva al final es al inmovilismo”.

Consultado si sus palabras apuntaban al Partido Nacional Libertario (PNL), Schalper respondió: “Lo digo por todos. Son pretensiones legítimas. Comparto varias de ellas, pero el foco tiene que estar en otro lado”.

El concepto de “líneas rojas” se instaló en el debate luego de que el PNL, encabezado por Johannes Kaiser, entregara un documento con exigencias para integrarse al gabinete.

Finalmente, Schalper se mostró a favor de la incorporación de Francisco Pérez Mackenna en la Cancillería y afirmó que “sería una gran noticia que el expresidente del Senado, José García Ruminot (RN) esté a cargo de las relaciones con el Congreso”.

