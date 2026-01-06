Gobierno pone término a la destinación de la embajadora Pakarati en Nueva Zelanda tras declaraciones sobre Rapa Nui

El Canciller Alberto van Klaveren informó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que el Gobierno puso fin a la destinación en Nueva Zelanda de la embajadora Manahi Pakarati luego de que se declarara a favor de la "autodeterminación de Rapa Nui".

La diplomática deberá presentarse en Santiago y luego será destinada a nuevas funciones a partir del 31 de enero.

“Hemos resuelto instruir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento”, afirmó la autoridad de Gobierno.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que la decisión sobre una adscripción "forma parte de lo que son las normas de buen servicio dentro de una Cancillería (...) estamos hablando de una adscripción que es anticipada y que se relaciona con la situación que se ha producido".

Finalmente, Van Klaveren indicó que "puedo asegurar que no va a ser reasignada a alguna otra embajada dentro del periodo que corresponde a este Gobierno, ella tendrá que presentarse en Santiago y se le asignarán las funciones que correspondan".

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

PURANOTICIA