José Antonio Kast habría confirmado a empresarios que Jorge Quiroz será el próximo ministro de Hacienda

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este martes con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

En la cita que duró cerca de dos horas, los empresarios le plantearon al Republicano los temas económicos que a nivel general, creen urgente abordar en los primeros meses de Gobierno.

Por su parte, Kast expuso las prioridades en materia económica y además, les habría adelantado a los presentes que Jorge Quiroz será su próximo ministro de Hacienda.

Cabe señalar que Quiroz es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y ha sido consultor por casi 30 años.

El profesional que tiene un doctorado en la Universidad de Duke, le ganaría la pulseada al viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, quien también era una de las cartas fuertes para encabezar el ministerio en la nueva administración.

