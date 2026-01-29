Presidente Boric califica de "buena noticia" la disminución del desempleo femenino: cifra se ubica en el 8,5%

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la tasa de desempleo que llegó a 8,0% durante el trimestre octubre-diciembre de 2025 (OND 2025), según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

A través de sus redes sociales, el Mandatario señaló que "baja el desempleo en Chile marcado por el descenso del desempleo de las mujeres. Buena noticia!".

De acuerdo a las cifras del INE, las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,1% y 57,1%, con incrementos de 0,5 pp. en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 0,5%, influida por las personas inactivas habituales (-1,2%) e iniciadoras (-9,1%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,5%, decreciendo 0,9 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,7% de la fuerza de trabajo, menor al de 3,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 7,0%, incididas únicamente por las cesantes (-9,7%).

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, también destacó que “si uno se enfoca en mujeres, que es donde ha existido un desafío más importante, el desempleo llega a 8,5%. Este desempleo, llegó hace poco hasta más del 10% en el caso de las mujeres. Es decir, en un periodo corto de tiempo se ha reducido en más de 1,5 puntos porcentuales el desempleo de las mujeres”.

PURANOTICIA