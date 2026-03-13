Rechazan prisión preventiva para sujeto que dejó cadáver frente a casa de la alcaldesa de Quinta Normal

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este viernes no decretar la prisión preventiva para el ciudadano chileno de 52 años acusado de abandonar un cadáver en las afueras del domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

El hecho ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando el conductor del vehículo dejó frente a la casa de la jefa comunal una caja con el cuerpo de una mujer cuya data de muerte se fijó en cerca de 20 días antes.

La decisión judicial se sustentó en la tesis de que la participación del imputado sería accesoria y menor dentro del crimen de Sara Saavedra, de 26 años.

Sin embargo, la Fiscalía reaccionó de inmediato y presentó apelación ante el juez, lo que mantuvo al acusado bajo detención mientras la Corte de Apelaciones de Santiago analiza las medidas cautelares.

“Muchos antecedentes dan cuenta posiblemente de un homicidio, pero la participación de mi representado, como lo señaló el Ministerio Público, sería secundaria. En cuanto a ello, faltan muchas diligencias investigativas”, planteó el defensor Álvaro Zúñiga, que representa al imputado, identificado como Cristian González.

La investigación del caso se mantiene bajo reserva y está a cargo de la Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la región Metropolitana.

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