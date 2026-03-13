Canciller Pérez Mackenna anuncia acciones para agilizar la extradición de "El Turko" desde EE.UU.

El canciller Rodrigo Pérez Mackenna informó que activará gestiones para acelerar la extradición de Rafael Gámez Salas, alias “El Turko”, identificado como líder de "Los Piratas", célula del Tren de Aragua en Chile.

El imputado es acusado de dirigir el secuestro y homicidio del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, en febrero de 2024.

El arresto del sujeto se produjo este miércoles, según informó la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Hoy fuimos informados del arresto en Estados Unidos de Rafael Gámez Salas, un peligroso criminal del Tren de Aragua, relacionado con el asesinato del teniente Ronald Ojeda en nuestro país”, señaló la autoridad en una declaración pública.

Añadió que “el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsará todas las acciones para agilizar su traslado a Chile para que sea juzgado por los delitos de los que está acusado”.

Pérez Mackenna destacó la coordinación entre las autoridades chilenas y estadounidenses, subrayando que “la coordinación existente entre Chile y Estados Unidos, así como el trabajo conjunto de la Fiscalía y el Departamento de Justicia estadounidense fue clave para el logro de este objetivo. El proceso de extradición ahora continúa en la Justicia norteamericana”.

Además del caso Ojeda, a Gámez Salas se le atribuye participación en el asesinato del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, quien fue baleado tras intentar frustrar un robo de celulares perpetrado por integrantes de Los Piratas.

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