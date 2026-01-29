Tasa de desocupación en Chile baja a 8,0% en el trimestre octubre–diciembre de 2025

En 8,0% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre octubre-diciembre de 2025 (OND 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un descenso de 0,1 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%)[1]. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 1,4%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,4%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,1% y 57,1%, con incrementos de 0,5 pp. en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 0,5%, influida por las personas inactivas habituales (-1,2%) e iniciadoras (-9,1%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,5%, decreciendo 0,9 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,7% de la fuerza de trabajo, menor al de 3,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 7,0%, incididas únicamente por las cesantes (-9,7%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,1% y 48,6%, incrementándose 1,0 pp. y 1,4 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 1,1%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,7%, creciendo 0,6 pp. en un año. Esto a raíz del alza de 1,0% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,4% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 9,8%, incididos por los cesantes (7,2%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (38,2%).

Por su parte, la tasa de participación se situó en 71,5%, expandiéndose 0,1 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 66,0%, contrayéndose 0,3 pp. en el período. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 0,6%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,8%, incidida tanto por las mujeres (3,7%) como por los hombres (0,4%).

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (26,5%), alojamiento y servicio de comidas (7,4%), actividades de salud (4,2%) y transporte (5,3%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas informales (6,8%) y trabajadoras por cuenta propia (3,5%).

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,8%, creciendo 0,4 pp. en doce meses. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 28,7% y 25,4%, con variaciones de 0,3 pp. y 0,6 pp., respectivamente.

Según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en servicios administrativos y de apoyo (25,3%) y actividades de salud (18,2%); mientras que, por categoría ocupacional, la mayor incidencia ocurrió en las asalariadas privadas (9,4%) y trabajadoras por cuenta propia (1,5%).

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,5%, disminuyendo 0,1 pp. con respecto al trimestre móvil anterior.

En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 1,3%; mientras que el promedio de horas trabajadas decreció 0,5%, llegando a 37,5 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 39,7 y para las mujeres, 34,6 horas.

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, que incorpora además de los desocupados a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo y se encuentran disponibles para trabajar o buscando una ocupación, alcanzó 16,5% con un incremento de 0,1 pp. en el período. En los hombres se situó en 14,2% y en las mujeres, en 19,3%. La brecha de género fue 5,1 pp.

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre octubre – diciembre de 2025 alcanzó un 8,6%, con un descenso de 0,2 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 2,1%, incidida principalmente, según sector económico, por servicios administrativos y de apoyo (40,2%), industria manufacturera (4,6%) y alojamiento y servicio de comidas (9,7%).

