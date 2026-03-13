Condenados por violación a los DD.HH alistan solicitudes de indulto presidencial tras anuncio de Kast

El anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre el uso de la facultad de indulto abrió un nuevo frente de debate político y judicial.

El Mandatario afirmó que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

Aunque precisó que su aplicación se analizaría en casos vinculados a agentes del Estado durante el estallido social, la declaración generó repercusiones inmediatas entre condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

Según consigna La Tercera, frente al escenario que se abrió tras el anuncio del Mandatario, varios exagentes ya preparan solicitudes de indulto presidencial.

Al menos dos escritos estarían listos: el del sargento primero de Carabineros, Gerson Nilo Saavedra Reinike (75), condenado a 15 años de cárcel por homicidio y actualmente recluido en la Cárcel de Concepción. Su petición se fundamenta en razones humanitarias, apelando a su estado de salud.

En la misma línea, el sargento (r) del Ejército Jaime Alberto Müller Avilés (76), condenado por encubrir el homicidio de 11 personas, también solicitará el indulto presidencial. En su escrito detalla que en prisión ha sufrido dos infartos, dos accidentes cerebrovasculares y que padece artrosis, diabetes e hipertensión, entre otras patologías.

Bajo ese contexto, la abogada Carla Fernández advirtió que “hay muchos ancianos con enfermedades terminales y no cuentan con atención médica en el penal o simplemente gendarmería no los traslada a sus controles y tratamientos ya que según ellos tienen problemas de ‘logística’”.

Sin embargo, no todos los exagentes estarían dispuestos a presentar solicitudes. Figuras como Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán descartarían esta opción “por honor militar”, reveló el citado medio.

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